Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Đà Nẵng sau 3 năm bỏ trốn

THANH BA |

Sau 3 năm lẩn trốn, Đặng Đình Quý - cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Đà Nẵng - bị bắt.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đình Quý (SN 1986, trú tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Đà Nẵng sau 3 năm bỏ trốn- Ảnh 1.

Đặng Đình Quý bị bắt sau 3 năm lẩn trốn. (Ảnh: CA)

Trước đó, từ nguồn tin tội phạm do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cung cấp, liên quan đến hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đặng Đình Quý và một người dân tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (cũ), Cơ quan CSĐT đã khẩn trương tiến hành xác minh.

Trong quá trình giải quyết nguồn tin, đối tượng Quý bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm và bắt giữ được đối tượng sau 3 năm lẩn trốn.

Kết quả điều tra cho thấy: Tháng 5/2015, khi đang công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu (cũ), Đặng Đình Quý đã lợi dụng chức vụ, câu kết với ông H. (trú tại phường Hòa Hiệp Nam) sử dụng thông tin thửa đất số 134, tờ bản đồ số 29, diện tích 298m² đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất khác – số 82, tờ bản đồ số 270, diện tích 252,4m² tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam – cho vợ chồng ông H.

Hành vi của Đặng Đình Quý và các cá nhân liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền lên đến 1.640.600.000 đồng.

