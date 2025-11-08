HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Đặng Đình Quý

Nam An |

Một cựu cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu cũ (Đà Nẵng) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Người này từng lẩn trốn 3 năm.

Ngày 8/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đình Quý (sinh năm 1986, trú tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, từ nguồn tin tội phạm do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cung cấp, liên quan đến hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đặng Đình Quý và một người dân tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (cũ), Cơ quan CSĐT đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Đặng Đình Quý- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can

Trong quá trình giải quyết nguồn tin, đối tượng Quý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm và dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và lãnh đạo Văn phòng CSĐT, đơn vị đã truy tìm, bắt giữ được đối tượng sau 3 năm lẩn trốn.

Kết quả điều tra cho thấy: vào tháng 5/2015, khi đang công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu (cũ), Đặng Đình Quý đã lợi dụng chức vụ, cấu kết với ông H. (trú tại phường Hòa Hiệp Nam) sử dụng thông tin thửa đất số 134, tờ bản đồ số 29, diện tích 298m² đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất khác – số 82, tờ bản đồ số 270, diện tích 252,4m² tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam – cho vợ chồng ông H.

Hành vi của Đặng Đình Quý và các cá nhân liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền lên đến 1.640.600.000 đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

