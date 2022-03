Bắt cụ bà dùng tên giả xin làm lao công để trốn truy nã 20 năm

Theo điều tra, năm 1995, bị can Nguyễn Thị Thu Hằng là kỹ sư công tác tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Công nghệ Việt Nam, tham gia nghiên cứu tinh dầu và kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này.

Thời điểm này, việc xuất khẩu có lợi nhuận lớn nên bà Hằng mở rộng kinh doanh. Năm 1995, bà Hằng huy động được 9 người góp vốn đầu tư 1,4 tỉ đồng. Thời gian đầu kinh doanh, bà này giữ đúng cam kết trả lãi cho người góp vốn theo tháng.

Tuy nhiên, đến năm 1999, do hoạt động xuất khẩu tinh dầu gặp biến động, ngưng trệ dẫn đến kinh doanh thua lỗ, khiến bà Hằng vỡ nợ nên bỏ trốn sang Nga.

Sau nhiều năm, bà Hằng về nước và tiếp tục hành trình trốn truy nã ở nhiều địa phương. Đầu 2022, bà Hằng đến Đà Nẵng xin làm tạp vụ, lao công cho một khách sạn ở quận Sơn Trà.

Qua nắm địa bàn, ngày 26/3, Đội Truy nã - Truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính khách sạn nói trên. Do bà Hằng dùng tên giả để xin việc nên nhân viên không ai biết tên thật của bà ta. Khi thấy công an, bà Hằng trốn dưới tầng hầm nhưng đã bị phát hiện.