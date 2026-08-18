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Bắt công nhân than Mai Anh Tuấn SN 1982

Trang Anh
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Mai Anh Tuấn là công nhân Phân xưởng Khai thác 6, Công ty Than Nam Mẫu.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 17/8/2026 cho biết, Công an phường Yên Tử vừa làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty Than Nam Mẫu – TKV.

Trước đó, ngày 29/7/2026, Công an phường Yên Tử tiếp nhận tin báo của Công ty Than Nam Mẫu – TKV về việc thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng sơ hở, đột nhập khu vực khai trường tại khu Năm Mẫu, phường Yên Tử để trộm cắp sắt phế liệu thu hồi như xích máng cào, gông, láp đầu cột thủy lực hỏng và các loại sắt vụn đã qua sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Tử xác định từ ngày 22 đến 25/7/2026, nhóm 4 đối tượng gồm Lý Văn Nghĩa (SN 1999), Đặng Xuân Duy (SN 1992), Đặng Ngọc Thanh (SN 2000) và Trương Văn Ngọt (SN 1995), cùng trú tại khu Khe Sú, phường Yên Tử, đã lợi dụng sơ hở tại khai trường Công ty Than Nam Mẫu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 401,7kg sắt phế liệu, với tổng giá trị được định giá 3,5 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp trong các ngày 22 và 23/7 được nhóm này bán, thu 1,9 triệu đồng. Số sắt trộm cắp trong các ngày 24 và 25/7 được cất giấu tại sân bóng khu Khe Sú, phường Yên Tử để chờ tiêu thụ.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Quá trình điều tra cũng xác định, để thuận lợi cho việc đột nhập, nhóm đối tượng đã móc nối với Mai Anh Tuấn (SN 1982, trú tại khu Tân Lập, phường Yên Tử), là công nhân Phân xưởng Khai thác 6, Công ty Than Nam Mẫu. Tuấn đã cung cấp thông tin về thời gian vắng người và vị trí tài sản để các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn, Lý Văn Nghĩa, Đặng Ngọc Thanh và Đặng Xuân Duy về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đối với các đối tượng liên quan khác, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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