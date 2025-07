Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 9/7 vừa qua, Công an phường An Hải đã bắt Chu Văn Tráng, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang.

Tráng bị bắt tại nhà trọ ở phường An Hải, Hải Phòng về hành vi trộm cắp xe máy.

Chu Văn Tráng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Hiện, Công an phường An Hải đã tiến hành tạm giữ đối tượng Chu Văn Tráng để điều tra, xử lý theo quy định.