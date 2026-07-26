HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Chiến "sa cơ" khi đang trốn ở gần cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Duy Anh
|

Phạm Văn Chiến là nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn vào 23h ngày 22/7.

Ngày 25/7, Công an TP Hải Phòng thông tin vào lúc 17h ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ) sinh năm 1985, trú tại xã Kiến Minh, Hải Phòng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần Cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở phường Dương Kinh (Hải Phòng).

Bắt Chiến "sa cơ" khi đang lẩn trốn gần cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ). Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, tại khu vực nút giao QL10, trước cửa Khách sạn Việt Úc ở phường Lưu Kiếm, Hải Phòng, khi chị T.T.A. (sinh năm 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy thì bất ngờ bị một nam giới đi xe máy đến áp sát dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phải xác định được đối tượng gây ra vụ án, bắt giữ trong thời gian sớm nhất, ổn định dư luận.

Chỉ sau hai ngày gây án, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Chiến.

Nguyên nhân dẫn đến việc Chiến ra tay sát hại chị A. sơ bộ xác định do ghen tuông tình ái.

Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện trên mạng xã hội

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

bắt giữ

bắt khẩn cấp

Công an Hải Phòng

ghen tuông

tình ái

khách sạn

Hay độc lạ

Tin hình sự

chiến sa cơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại