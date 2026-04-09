Bất chấp tất cả để câu kéo người xem, cặp đôi khiến dân mạng "rùng mình" vì loạt content nhạy cảm, lố lăng hết sức!

Các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels hay Instagram trở thành "mảnh đất màu mỡ" để tìm kiếm sự nổi tiếng, một bộ phận người trẻ đang bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục để đổi lấy những con số ảo. Mới đây, một cặp đôi đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi liên tục đăng tải những nội dung "nhức mắt", nhạy cảm với mục đích duy nhất: Chạm cột mốc 100.000 lượt theo dõi (followers).

Nhìn vào những gì họ thể hiện, người ta không thấy sự sáng tạo, mà chỉ thấy một sự nỗ lực trong việc phô diễn những hành động lố lăng. Câu hỏi đặt ra là: Đây là "sáng tạo nội dung" hay chỉ là những đống "rác mạng" cần được dọn dẹp ngay lập tức?

Cận cảnh những khung hình "nhức mắt": Khi sự riêng tư trở thành món hàng câu view

Dựa trên những hình ảnh đang lan truyền, có thể thấy "công thức" nổi tiếng của cặp đôi này vô cùng đơn giản là khoe thân kết hợp với loạt hành động nhạy cảm thậm chí là phản cảm để có được tương tác.

Đỉnh điểm của sự nhức nhối nằm ở những khung hình được thực hiện trong không gian riêng tư như phòng ngủ. Với tư thế ngồi đầy ẩn ý nhạy cảm được phơi bày một cách thô thiển, sự riêng tư vốn dĩ cần được tôn trọng thì nay lại bị biến thành công cụ để "mời gọi" những lượt follow tò mò.

Mục tiêu 100.000 Follower: Cái giá của lòng tự trọng quá rẻ mạt?

Trong thế giới của những người làm "content", đây là cột mốc quan trọng để mở khóa các tính năng kiếm tiền, nhận hợp đồng quảng cáo hoặc đơn giản là thỏa mãn cái tôi "ảo tưởng" về sự nổi tiếng. Thay vì đầu tư vào kỹ năng, kiến thức hay một tài lẻ nào đó, cặp đôi này lại chọn "đốt cháy giai đoạn" bằng cách đánh vào bản năng của một bộ phận người xem. Họ sẵn sàng diễn trò lố lăng. Cụ thể, những hành động nũng nịu, đụng chạm xác thịt một cách kệch cỡm. Mặc cho hàng ngàn bình luận chỉ trích, họ vẫn tiếp tục "xả" ảnh và clip với tần suất dày đặc để duy trì độ nóng.

"Rác mạng" hay sáng tạo? Tiếng chuông cảnh tỉnh về văn hóa nghe nhìn

Trên 1 diễn đàn, tranh luận nảy lửa đã nổ ra. Một số ít cho rằng đây là "tự do cá nhân", "mình thích thì mình làm". Nhưng đại đa số cộng đồng mạng đều đồng tình rằng đây đích thị là "Rác mạng".

Sự "nhức mắt" mà cặp đôi này mang lại không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ. Nó còn là sự thách thức đối với các quy chuẩn cộng đồng. Khi những nội dung này lên xu hướng, nó vô tình tạo ra một tiền lệ xấu: Để nổi tiếng, bạn không cần tài năng, bạn chỉ cần… bất chấp.

Điều đáng lo ngại nhất không phải là việc hai cá nhân này làm gì, mà là sức ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh vốn chưa có bản lĩnh vững vàng để sàng lọc thông tin. Sẽ có thêm bao nhiêu cặp đôi khác vì muốn có 100k follow mà sẵn sàng thực hiện những nội dung nhạy cảm hơn, lố lăng hơn? Nội dung này sẽ làm vẩn đục không gian mạng, những bài đăng tích cực, sáng tạo thực sự sẽ bị nhấn chìm bởi làn sóng "content bẩn" đầy rẫy và dễ tiếp cận.

Trước sự "nhây" và bất chấp của cặp đôi này, cộng đồng mạng không còn dừng lại ở việc bình luận nhắc nhở. Một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đang lan rộng. Nhiều người kêu gọi "đừng cho họ sự chú ý mà họ thèm khát". Bởi vì với những người làm content bẩn, dù là "chửi" thì vẫn tính là tương tác. Cách tốt nhất để dập tắt "rác" là phớt lờ nó.

Người dùng cần một không gian mạng trong sạch, nơi sự sáng tạo được tôn vinh và những hành vi lệch lạc bị đào thải. Đừng để những "rác mạng" như cặp đôi này tiếp tục đầu độc môi trường trực tuyến chỉ vì vài lượt view rẻ mạt.