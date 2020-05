Bất chấp tâm linh, đột nhập khoắng sạch đồ thờ để thỏa cơn nghiện

Ngày 14/5, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 11/5, Công an huyện Lộc Hà nhận được tin báo tại nhà anh Lê Ngọc Thiết (SN 1975, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 9 món đồ thờ làm bằng đồng, gồm: 2 con hạc, 1 lư đốt trầm, 2 cọc đốt nến, 2 bình hoa Ấn Độ, 2 bình đựng hương, tổng trị giá tài sản khoảng 20.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã có đủ căn cứ ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Tiến Dũng. Quá trình khám xét đã thu giữ được các vật chứng của vụ án tại nhà riêng của Dũng.

Được biết, Dũng là một con nghiện, đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan Công an Dũng khai nhận: để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài, hút hít, khi đến chơi cùng bạn tại xã Thạch Kim, phát hiện bàn thờ nhà anh Thiết có nhiều đồ thờ làm bằng đồng có giá trị nên đã lợi dụng sơ hở, bất chấp vấn đề tâm linh nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Hà tiến hành điều tra nhằm xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật./.