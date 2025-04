Bất chấp Saudi Aramco trì hoãn hợp đồng 30 giàn khoan, PV Drilling tăng kế hoạch vốn đầu tư XDCB lên 2.300 tỷ đồng, mua thêm 1 giàn khoan tự nâng

Ngày 23/4, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (HOSE: PVD) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận định: Nhìn chung, ban lãnh đạo chia sẻ triển vọng tăng trưởng nhưng thận trọng, nhấn mạnh nhu cầu khoan dài hạn tại Việt Nam vẫn bền vững dù đối mặt với các thách thức ngắn hạn trên toàn cầu.

PVD lên kế hoạch mua thêm 1 giàn khoan tự nâng

Kế hoạch năm 2025 Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí dự kiến doanh thu đạt 7.200 tỷ đồng giảm 25% so với kết quả năm 2024, tăng 16% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 530 tỷ đồng giảm 16% so với kết quả năm 2024, tăng 40% so với kế hoạch năm 2024.

Dù đặt kế hoạch thận trọng, ban lãnh đạo nhấn mạnh cam kết tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Trước đây, lợi nhuận thực tế của PVD thường cao gần gấp đôi so với kế hoạch.

Cổ đông thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 là 2.300 tỷ đồng tăng 67% so với kết quả năm 2024.

Sau khi mua giàn khoan PVD8, công ty lên kế hoạch mua thêm 1 giàn khoan tự nâng - PVD9 (đã phân bổ 25 triệu USD, tương đương 650 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2025 và phần còn lại trong năm 2026), có thể thông qua liên doanh.

Saudi Aramco tiếp tục trì hoãn hợp đồng của 30 giàn khoan tự nâng

Saudi Aramco hiện là tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất thế giới, thuộc Chính phủ Saudi Arabia tiếp tục trì hoãn hợp đồng của 30 giàn khoan tự nâng với tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD, kéo dài tình trạng đình trệ từ tháng 4/2024 phản ánh cam kết của OPEC+ về cắt giảm sản lượng dầu. Theo PVD, khả năng các giàn khoan này rời khỏi Trung Đông là thấp do chi phí di dời cao và rủi ro không có hợp đồng mới.

Tác động không đáng kể

Nhờ vào sự ổn định của thị trường giàn khoan tự nâng tại Đông Nam Á, PVD dự báo tác động sẽ không đáng kể. PVD chia sẻ rằng các thách thức ngắn hạn sẽ được giảm thiểu nhờ vào các hợp đồng dài hạn đã ký kết.

Đáng chú ý, PVD 2 đã gia hạn hợp đồng đến cuối năm 2028, tuy mức giá thuê ngày chưa được công bố.

PVD 3 dự kiến sẽ làm việc cho Pertamina từ tháng 5/2025 đến năm 2028 (hợp đồng cố định 3 năm và tùy chọn gia hạn thêm 2 năm).

PVD 6 đã gia hạn hợp đồng dài hạn với Petronas (2024–2025) đến giữa năm 2027, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để phục vụ dự án mỏ Lô B.

Do đó, việc đình chỉ tạm thời các giàn khoan tại Trung Đông cho đến tháng 4/2026 được dự báo sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến PVD trong vòng 2-3 năm tới.

Nhu cầu khoan tại khu vực Đông Nam Á vẫn duy trì ổn định, trong đó Việt Nam nổi bật nhất dù đối mặt với áp lực ngắn hạn từ giá dầu giảm, hoạt động khoan tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn duy trì ở mức cao, tương đương với mức cơ sở cao trong giai đoạn 2023–2024.

Tại Việt Nam, nhu cầu được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, nhờ hàng loạt dự án sắp triển khai như Lô B, Sư Tử Trắng, Đại Hùng, Lạc Đà Vàng, Hải Sư Vàng và Lạc Đà Hồng. PVD tin rằng thị trường khoan trong nước sẽ duy trì sôi động ít nhất đến năm 2030.

Để nắm bắt cơ hội này, công ty có kế hoạch đầu tư thêm giàn khoan tự nâng, đồng thời thuê thêm 2 giàn khoan tự nâng (nâng tổng số giàn thuê lên 4).

Dưới chính sách năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, PVD kỳ vọng giá dầu sẽ dao động quanh mức 70 USD/thùng, về dài hạn dự báo giá dầu duy trì trên 60 USD/thùng được xem là đủ để hỗ trợ hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác và khoan dầu tiếp tục diễn ra.