Bất chấp nhiều loại thuế phí về 0, giá xăng tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng rất cao

Dy Khoa |

Giá xăng tại nước này vừa được điều chỉnh.

Giá nhiên liệu bán lẻ tại Campuchia tiếp tục được điều chỉnh tăng, phản ánh áp lực từ thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo Khmer Times, mức giá mới có hiệu lực ngay trong đợt điều chỉnh gần nhất, trong đó xăng thường (Gasoline 92) được ấn định ở 5.150 riel/lít, tăng từ mức 5.000 riel/lít trước đó. Với tỷ giá 1 riel = 7 đồng, mức giá này tương đương khoảng 36.050 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá cũng được điều chỉnh tăng, tiếp tục duy trì xu hướng đi lên trong bối cảnh chi phí nhập khẩu nhiên liệu gia tăng. Việc tăng giá lần này được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường quốc tế, khi giá dầu thô toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị và nguồn cung.

Bảng điều hành giá trong thông báo cho thấy mức giá bán lẻ được tính toán dựa trên nhiều cấu phần, trong đó đáng chú ý là giá bình quân thị trường quốc tế (MOPS), chi phí vận chuyển, premium và các loại thuế, phí nội địa. Các mức giá đã bao gồm đầy đủ chi phí nhập khẩu, phí bảo hiểm, vận chuyển và các khoản điều chỉnh của nhà nước.

Trong cấu trúc giá, phần chi phí nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh sự phụ thuộc gần như hoàn toàn của Campuchia vào nguồn nhiên liệu từ bên ngoài. Bên cạnh đó, các khoản như premium và chi phí phân phối nội địa cũng góp phần đẩy giá bán lẻ lên cao. Tuy nhiên, bảng tính cũng cho thấy một số khoản thuế và phí đã được điều chỉnh về mức thấp hoặc bằng 0, cho thấy sự can thiệp của Chính phủ nhằm kìm đà tăng giá.

Trước áp lực tăng giá, Chính phủ Campuchia tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm bớt tác động đến người dân và doanh nghiệp. Theo thông tin từ các thông báo chính thức được dẫn lại trên Khmer Times, nhà nước đã áp dụng cơ chế giảm giá trực tiếp trên mỗi lít nhiên liệu, thông qua việc trích ngân sách để bù đắp một phần chi phí.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng thực hiện các biện pháp tài khóa như giảm thuế bổ sung đối với xăng và dầu xuống mức 0 USD, đồng thời cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với diesel và điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống mức thấp hơn, trong đó một phần thuế được nhà nước gánh thay cho người tiêu dùng. Các biện pháp này nhằm giữ giá bán lẻ ở mức thấp hơn so với mức giá thị trường quốc tế.

Ngoài ra, chính sách điều hành giá nhiên liệu của Campuchia được thực hiện theo chu kỳ ngắn, thường xuyên cập nhật để phản ánh sát diễn biến thị trường. Điều này giúp đảm bảo tính linh hoạt, đồng thời hạn chế các cú sốc giá lớn đối với nền kinh tế.

Dù vậy, xu hướng tăng giá nhiên liệu vẫn tạo ra áp lực đáng kể đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Các lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào vận tải như logistics, nông nghiệp và thương mại chịu tác động rõ rệt, khi chi phí đầu vào gia tăng theo giá nhiên liệu.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

