Apple được cho là đang đặt mục tiêu giới thiệu iPhone Air 2 vào mùa xuân 2027, theo thông tin mới từ Mark Gurman (Bloomberg). Đây là thế hệ tiếp theo trong dòng sản phẩm siêu mỏng của hãng, đồng thời nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip 2 nm. Apple kỳ vọng nền tảng chip mới giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và kéo dài thời lượng sử dụng pin.

Ảnh render thiết kế dự kiến của iPhone Air 2

Trước đó, sự xuất hiện của các báo cáo trái chiều khiến tương lai iPhone Air 2 gây nhiều tranh cãi. The Information cho biết Apple đã hủy bỏ kế hoạch phát hành dòng máy này do doanh số iPhone Air đời đầu không như kỳ vọng. Tuy nhiên, một nguồn tin khác khẳng định hãng chỉ lùi lịch ra mắt khoảng nửa năm, từ mùa thu 2026 sang mùa xuân 2027. Báo cáo mới nhất của Gurman xác nhận việc trì hoãn, đồng thời nhấn mạnh Apple chưa bao giờ có ý định đặt dòng Air vào chu kỳ nâng cấp thường niên như các mẫu iPhone tiêu chuẩn hay Pro. Đây cũng là lý do model hiện tại không mang tên "iPhone 17 Air".

Về thiết kế, iPhone Air 2 được cho là không thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Apple tập trung vào những điều chỉnh nhỏ, trong đó nổi bật nhất là cải thiện thời lượng pin nhờ chip 2 nm. Hãng cũng đang xem xét bổ sung thêm camera thứ hai ở mặt sau để hỗ trợ chụp ảnh góc siêu rộng.

iPhone Air thế hệ đầu tiên

iPhone Air từng được Apple kỳ vọng đóng góp từ 6 đến 8% doanh số iPhone mới, tương đương mức của iPhone 16 Plus. Thiết bị được giới thiệu ấn tượng tại sự kiện tháng 9 nhưng hoạt động quảng bá sau đó nhanh chóng giảm nhiệt. Giống iPhone mini trước đây, Air dù có nhóm khách hàng riêng nhưng chưa thể chuyển hóa sự quan tâm đó thành doanh số tương xứng. Dù có giá thấp hơn iPhone 17 Pro khoảng 100 USD (tức thấp hơn khoảng 2.6 triệu đồng), Air vẫn thua kém về thời lượng pin, khả năng tản nhiệt và chất lượng camera.

Trong nội bộ Apple, nhiệm vụ quan trọng của iPhone Air không chỉ nằm ở doanh số. Dòng sản phẩm này được dùng như nền tảng thử nghiệm linh kiện và thiết kế, phục vụ cho dự án iPhone gập đang được phát triển. iPhone Air hiện có nhiều điểm tương đồng về cấu trúc và vật liệu với nguyên mẫu iPhone gập của Apple, giúp hãng kiểm tra chuỗi cung ứng và những quy trình kỹ thuật cần thiết trước khi tung ra thiết bị gập thương mại.