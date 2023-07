Bất chấp chi phí sinh hoạt cao ngất trời, vẫn có một thành phố được coi là đáng sống nhất thế giới, kể cả với người từng ở London

Theo Chỉ số Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu của Economist Intelligence Unit, New York cùng với Singapore đã trở thành những thành phố đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2022, còn Luân Đôn xếp thứ 28.

Lucy Wong là một người New York bản địa đã chuyển đến London vào tháng 2. Gần đây, cô đã thử thách bản thân để giới hạn mức chi tiêu hàng tuần của mình ở mức 150 USD, điều mà cô đã làm khi sống ở nhiều thành phố khác nhau trên thế giới.

"Theo dõi chi tiêu thực sự khiến bạn ý thức được mình đang tiêu bao nhiêu. Khi còn ở New York, tôi đã tiêu nhiều tiền hơn", Wong nói.

Lily Slater - người lớn lên ở London và chuyển đến New York để học cao học vào năm 2017 - cho biết: "New York đắt đỏ hơn rất nhiều so với London. Tôi nghĩ rằng ý thức cắt giảm chi phí ở đây mạnh mẽ hơn nhiều."

Một trong những chi phí đắt đỏ đó là tiền thuê nhà. Theo dự án thu thập dữ liệu chi phí sinh hoạt Numbeo, tính đến ngày 21/6, căn hộ một phòng ngủ gần trung tâm New York có giá khoảng 3.700 USD, trong khi một căn hộ tương đương ở London chỉ có giá khoảng 2.600 USD.

Theo Numbeo, ngoài khoản tiền thuê nhà cao hơn, hàng hóa ở New York cũng đắt hơn gần 70%.

"Mỗi lần tôi đến cửa hàng tạp hóa [ở New York], tôi đều bị sốc với giá cả", Wong nói. "Khi tôi trả phòng [ở London], tôi nghĩ, nếu ở New York, giá này sẽ cao gấp đôi."

Theo Numbeo, ngoài khoản tiền thuê nhà cao hơn, hàng hóa ở New York cũng đắt hơn gần 70% so với London. Ảnh: CNBC

Thu nhập, thuế ảnh hưởng đến sức mua như thế nào?

New York có thể đắt đỏ hơn, nhưng cư dân có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn và bị đánh thuế ít hơn so với người dân London.

Theo Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) và Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, kể từ tháng 12/2022, người dân New York trung bình kiếm được dưới 1.400 USD/tuần, trong khi mức thu nhập trung bình của người dân London là khoảng 970 USD/tuần.

Do đó, Numbeo ước tính, sức mua địa phương ở New York cao hơn khoảng 23% so với ở London.

Lily Slater nói: "Khi tôi nhận công việc gần đây nhất và tôi được tăng lương khá cao. Cha tôi, sống ở khu nam London, đã rất ngạc nhiên về số tiền mà tôi sẽ kiếm được."

Nhưng cha của Slater sớm nhận ra rằng tiền lương của cô không phải là quá cao sau khi đến thăm New York.

Slater nói: "Ông ấy và bạn của ông ấy đã mua cà phê và nó có giá 15 USD cho chỉ hai ly cà phê."

Mặc dù chi phí đắt đỏ, mọi người vẫn muốn sống ở hai thành phố này. Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Time Out, New York là thành phố hàng đầu mà độc giả mơ ước được chuyển đến, tiếp theo là London.

Slater cho biết: "Tôi rất háo hức được đến New York khi chuyển đến đây, và tôi đã thực hiện được điều đó, nhưng tôi nghĩ mọi người không có cảm nhận như vậy về London".

"Có một điều gì đó về New York khiến mọi người bị ám ảnh bởi cuộc sống ở đây đến mức họ đều chấp nhận những gì khó khăn và đắt đỏ của nó. Và tôi không cảm thấy điều đó đúng ở London", Slater nói thêm.