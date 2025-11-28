HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt "cẩu tặc" đột nhập trang trại trộm chó

Tuấn Minh |

Chỉ 24 giờ sau khi trộm 4 con chó của một hộ dân, "cẩu tặc" đã bị công an bắt giữ.

Ngày 28-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 27-11, Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Đinh Văn Hiệu (SN 1991, ngụ tổ dân phố Phú Sơn, phường Đông Hoa Lư) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bắt "cẩu tặc" đột nhập trang trại trộm 4 con chó ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Đinh Văn Hiệu, cẩu tặc gây ra vụ trộm cắp chó tại Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, Công an phường Đông Hoa Lư nhận được đơn trình báo của người dân ở phố 2 Đông Thành, phường Hoa Lư về việc tại trang trại chăn nuôi chó của gia đình ở tổ dân phố Thuần Đầu (phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bị mất trộm 4 con chó.

Vào cuộc điều tra, chỉ sau 24 giờ truy xét, Công an phường Đông Hoa Lư bắt giữ nghi phạm trộm cắp là Đinh Văn Hiệu.

Quá trình đấu tranh, Đinh Văn Hiệu khai là thủ phạm trộm cắp 4 con chó có tổng trọng lượng là 66,5 kg. Sau đó, Hiệu mang bán được số tiền 5,8 triệu đồng.

Hiện Công an phường Hoa Lư đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tags

trộm chó

công an tỉnh Ninh Bình

Công an phường Hoa Lư

Công an phường Đông Hoa Lư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại