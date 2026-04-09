Bắt buộc nhận diện khuôn mặt khi học và thi bằng lái xe

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại Nghị định 94/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Nghị định này thay thế Nghị định 160/2024.

Theo quy định mới, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô bắt buộc phải có phần mềm và thiết bị định danh, kết nối trực tiếp với nền tảng số quốc gia (qua API) để nhận diện học viên xuyên suốt từ khâu đăng ký học đến khi thi sát hạch.

Thay vì phải nộp và kê khai nhiều loại giấy tờ thủ công dễ dẫn đến sai sót như nhập nhầm số căn cước công dân, hệ thống mới sẽ hoạt động tương tự như quy trình kiểm soát an ninh tại sân bay. Học viên chỉ cần đứng trước thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp camera. Hệ thống sinh trắc học sẽ tự động đối chiếu, trích xuất dữ liệu và xác nhận danh tính chỉ trong vài giây.

Từ ngày 1/7 tới, tất cả cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh điện tử, quét khuôn mặt học viên. Ảnh: VGP.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam , giải pháp này giúp đảm bảo dữ liệu người học "sạch" ngay từ đầu vào, liên thông thông tin xuyên suốt từ cơ sở đào tạo đến trung tâm sát hạch, qua đó loại bỏ tình trạng "học hộ, thi hộ". Đối với các trung tâm sát hạch, thời hạn chót để hoàn thành triển khai hệ thống nhận diện này là ngày 1/1/2027.

Việc ứng dụng định danh điện tử không chỉ giúp kiểm soát chính xác người học, ngăn chặn gian lận mà còn tối ưu hóa nguồn nhân lực và tiết kiệm thời gian cho các trung tâm.

Cục Đường bộ Việt Nam tính toán mức đầu tư cho công nghệ này khá hợp lý. Mỗi bộ thiết bị nhận diện có giá khoảng 15 triệu đồng. Ước tính với hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc, tổng chi phí đầu tư chỉ rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng - một con số không lớn so với hiệu quả minh bạch hóa mà hệ thống mang lại.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý bằng công nghệ, Nghị định 94/2026 cũng mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dân khi mở rộng hình thức đào tạo từ xa và tự học có hướng dẫn.

Đối với các môn lý thuyết của bằng lái xe hạng A1, A và B1, học viên hoàn toàn có thể chọn hình thức tự học.

Đối với các hạng bằng cao hơn như B, C, D cho đến các hạng E, hình thức đào tạo từ xa có hướng dẫn sẽ được áp dụng cho các môn: Pháp luật giao thông đường bộ; đạo đức, văn hóa giao thông; phòng chống tác hại rượu bia; cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ thuật lái xe và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý, dù được linh hoạt về phương thức học tập lý thuyết, người dân vẫn bắt buộc phải đăng ký ghi danh tại các cơ sở đào tạo đã được cấp phép để đảm bảo quá trình quản lý theo đúng quy định hiện hành.