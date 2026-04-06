Bắt buộc hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học phải có bằng tiến sĩ

Lệ Thu |

Quy định mới của Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các trường đại học phải có trình độ tiến sĩ, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, quản lý.

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải có trình độ tiến sĩ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo trong hệ thống giáo dục đại học.

Quy định này được nêu trong Thông tư số 17 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới đây, quy định tiêu chuẩn người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, hiệu trưởng trường đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, năng lực quản lý, đồng thời có trình độ tiến sĩ và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của nhà trường. Ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu phù hợp với trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên; có năng lực lãnh đạo, quản trị và phát triển cơ sở giáo dục đại học; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho cơ sở giáo dục đại học.

Quy định mới của Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các trường đại học phải có trình độ tiến sĩ (Ảnh minh họa: Minh Hoàn)

Đối với phó hiệu trưởng trường đại học, thông tư yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Người đảm nhiệm chức vụ này cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên, cùng năng lực điều hành và phát triển các lĩnh vực chuyên môn của nhà trường/

Thông tư cũng nêu rõ, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí công tác; riêng đối với các trường đào tạo ngành đặc thù (quy mô đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, nhóm ngành thể dục thể thao chiếm ít nhất 70% tổng quy mô đào tạo toàn trường), yêu cầu trình độ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho cơ sở giáo dục đại học.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học, bảo đảm người đứng đầu cơ sở giáo dục có nền tảng học thuật và năng lực lãnh đạo phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
