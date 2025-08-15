Bắt Bùi Văn Việt, kẻ chém dã man 3 mẹ con

Trước đó, vào hồi 07h30' ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hoá về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Theo tài liệu điều tra, do nảy sinh mẫu thuẫn, đối tượng Bùi Văn Việt, sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã dùng dao chém chị T. T. T., sinh năm 1981 cùng 02 cháu Đ.H.T., sinh năm 2020 và cháu T.P.N., sinh năm 2009 (là con riêng của chị T).

Bùi Văn Việt và hung khí gây án. Ảnh: CA Tuyên Quang

Hậu quả khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, còn chị T. và cháu N. hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá. Sau khi gây án, đối tượng Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11h10' cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo quy định.