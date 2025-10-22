HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Bùi Văn Bình sinh năm 2001

Duy Anh |

Trước đó, Bùi Văn Bình bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Văn Bình.

Trước đó, đối tượng Bùi Văn Bình, sinh năm 2001, trú tại phường Long Hưng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 22/9/2022 tại phường Phước Tân nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. 

Bắt Bùi Văn Bình sinh năm 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Bình và Quyết định truy nã (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Mặc dù Công an phường thường xuyên đến gặp gỡ gia đình vận động ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lẩn trốn. 

Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Bình khi đang lẩn trốn tại Khu phố Đồng, phường Phước Tân.

