Bắt bảo vệ Dương Thành Lập sinh năm 1996

Chiều 21/11, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên ngân vụ giết người xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn. Theo thông tin trên tờ Người lao động, quán nhậu trên được biết đến vựa cua và hải sản lớn nhất ở Cần Thơ.

Đối tượng Dương Thành Lập (Ảnh: Người lao động).

Thông tin trên Tuổi trẻ, theo camera ghi lại, vụ việc xảy ra vào chiều 20/11 tại bãi giữ xe của quán.

Thời điểm này, Dương Thành Lập (SN 1996) và M.H.K. (SN 2007) cùng là nhân viên bảo vệ đang dắt xe cho khách. Do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách, cả 2 cự cãi và xông vào đánh nhau.

Ngay sau đó Lập đã lấy dao đâm liên tiếp vào người K.. Anh K. bị đâm 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế Lập đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc ban đầu, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, đối tượng Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, tờ CAND đưa tin.