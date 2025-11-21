HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt bảo vệ Dương Thành Lập sinh năm 1996

Duy Anh |

Một bảo vệ tại quán hải sản ở Cần Thơ bị đồng nghiệp đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách.

Chiều 21/11, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên ngân vụ giết người xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn. Theo thông tin trên tờ Người lao động, quán nhậu trên được biết đến vựa cua và hải sản lớn nhất ở Cần Thơ.

Bắt bảo vệ Dương Thành Lập sinh năm 1996- Ảnh 1.

Đối tượng Dương Thành Lập (Ảnh: Người lao động).

Thông tin trên Tuổi trẻ, theo camera ghi lại, vụ việc xảy ra vào chiều 20/11 tại bãi giữ xe của quán. 

Thời điểm này, Dương Thành Lập (SN 1996) và M.H.K. (SN 2007) cùng là nhân viên bảo vệ đang dắt xe cho khách. Do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách, cả 2 cự cãi và xông vào đánh nhau.

Ngay sau đó Lập đã lấy dao đâm liên tiếp vào người K.. Anh K. bị đâm 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế Lập đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc ban đầu, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, đối tượng Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, tờ CAND đưa tin.

Bắt Nguyễn Thị Phương cùng 8 người khác
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

Cần Thơ

bảo vệ

Hay độc lạ

bắt bảo vệ dương thành lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại