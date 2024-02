Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986) - cùng ngụ huyện Tân Châu cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, hôm 20/2, Cường và đồng bọn đã cướp 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp; 300 bao thuốc lá hiệu 555.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an tỉnh Long An bắt giữ nhóm Cường khi đang ở cây xăng trên quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An).

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Công an thu giữ tang vật, gồm: 1 ô tô, 4 biển số ô tô, 1 cây kiếm, 1 súng tự chế cùng số thuốc lá trên.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi cướp thuốc lá lậu. Chúng phân công từng người phụ trách từng công đoạn.

Cụ thể, Cường chuẩn bị súng tự chế, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu… và thuê ô tô để làm phương tiện gây án. Tuấn Anh, Khương, Mười dùng hung khí đánh đập nạn nhân đang chở thuốc lá lậu để cướp.

Nhóm Cường thực hiện trót lọt 6 vụ cướp, trong đó, 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, hôm 10/1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Văn Thừa (39 tuổi), Mai Văn Triển (31 tuổi), Trần Văn Ư (45 tuổi) và Mai Văn Tân (54 tuổi) - cùng ngụ huyện Châu Thành để điều tra về tội Buôn bán, Vận chuyển hàng cấm.

Qua công tác nắm tình hình, lúc 18h45 phút, ngày 6/1, tại khu vực ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp các đơn vị bắt quả tang nhóm này vận chuyển gần 11.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.