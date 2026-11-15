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Bắt bà chủ đa cấp Nguyễn Thanh Hương SN 1965

Trang Anh
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Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1965, trú tại phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự. Vụ án được xác định liên quan đến hoạt động phát triển gotại Việt Nam, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia với số tiền lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương gặp gỡ, móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam.

Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình. Khoảng tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (sinh năm 1974, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (sinh năm 1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư.

Ngày 13/5/2025, trong thời gian đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỷ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Bị can Nguyễn Thanh Hương (đứng giữa, áo màu cam nhạt) - Ảnh: Công an Phú Thọ


Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương. Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến ngày 03/10/2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2025 đến ngày 03/10/2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC03) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 03 cá nhân, ngoài chị Trần Thị Thanh N. còn có Phạm Thị H. (sinh năm 1993, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (sinh năm 1994, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang).

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Hương có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can số 1689/QĐ-CSKT và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 5820/LB-CSKT đối với Nguyễn Thanh Hương để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân SN 1985

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