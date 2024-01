Bắt 7 thanh niên hack tài khoản Facebook, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Ngày 28/1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh phá chuyên án, bắt giữ nhóm 7 người chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 7 thanh niên bị Công an Quảng Bình bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

7 thanh niên bị bắt giữ, gồm: Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm (cùng SN 2006); Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), Võ Văn Anh (SN 2003) cùng trú trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Khoảng đầu năm 2023, các thành viên trong nhóm này lên mạng, tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt tiền.

Chúng còn tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng “rác” trên mạng nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại.

Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi hack tài khoản Facebook chiếm đoạt tài sản, trước đó, hồi tháng 6/2023, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ nhóm gồm Nguyễn Quang Đức (28 tuổi, trú xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Trần Lê Quang Vũ (27 tuổi), Lê Phước Thành (33 tuổi), Nguyễn Xuân Dụng (33 tuổi, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Trần Việt Long (30 tuổi, trú xã Bản Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua đấu tranh, bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã hack và chiếm quyền sử dụng Facebook của nhiều người, sau đó mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên đã lừa hơn 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng vào mục đích chơi game trên mạng và mua bán Bitcoin.