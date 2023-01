Bắt 51 con bạc trên sới xóc đĩa ngày Tết

Tối 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", xảy ra trên địa bàn huyện Thủy Nguyên vào tối 24/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/1, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đột kích sới bạc tại nhà Dương Văn Mạnh (SN 1990, trú thôn Hòa Tiến, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên).

Cảnh sát thu giữ tang vật liên quan ổ nhóm đánh bạc.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 51 đối tượng đang tham gia sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trong số này, có nhiều đối tượng là nữ.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị cắt từ bài tú lơ khơ, 63,9 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 200 triệu đồng trên người các đối tượng, 27 xe mô tô và nhiều tang vật khác liên quan.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 51 đối tượng liên quan ổ nhóm “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng.