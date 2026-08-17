HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Hoài Văn
|

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an cơ sở bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngày 16/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an cơ sở bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Các đối tượng Huang Yanlin, Wang Xuefeng, Zhang Huijuan và Zhang Jianqing bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ảnh CA

Cụ thể, ngày 13/8, Phòng CSHS phối hợp Tổ công tác của Cục CSHS (Bộ Công an) cùng Công an các phường Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà bắt giữ 4 đối tượng truy nã theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Các đối tượng gồm Huang Yanlin (SN 1973), Wang Xuefeng (SN 1992), Zhang Huijuan (SN 1973) và Zhang Jianqing (SN 1975), cùng mang quốc tịch Trung Quốc.

- Ảnh 5.

Các đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc bị bắt khi lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng CSHS triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt Wang Hongjian (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi và quản lý địa bàn, lực lượng CSHS xác định Wang Hongjian đã nhập cảnh Việt Nam và đang lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Phòng CSHS nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện tại phòng 2846, khách sạn Crowne Plaza, Lô 8 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, một người Trung Quốc mang tên Wang Hongjian.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân và các dữ liệu liên quan, lực lượng công an xác định người này chính là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

- Ảnh 6.

Đối tượng Wang Hongjian.

Ngày 29/7, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Wang Hongjian.

Tại cơ quan công an, Wang Hongjian khai nhận đang bị Công an TP Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) truy nã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và hướng dẫn của Cục Đối ngoại, Phòng CSHS phối hợp bàn giao Wang Hongjian cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Tags

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Công an phường Ngũ Hành Sơn

phường Ngũ Hành Sơn

truy nã

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại