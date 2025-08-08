Chiều 8/8, Công an Đà Nẵng cho biết, qua công tác phối hợp quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện đối tượng Phan Thái Phiên (SN 1974), trú phường Thanh Khê có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ) nên đã đưa vào diện giám sát, theo dõi.

Số cỏ Mỹ vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện, thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Trước đó, trong quá trình giám sát, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên thường mua cỏ Mỹ từ Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989), hiện ở tại 2 căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Cụ thể, trinh sát xác định Tuyền thuê nhà ở đường Bàu Mạc (phường Liên Chiểu) cho Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985), hộ khẩu ở phường An Cựu, thành phố Huế ở và tham gia hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

2 trong số các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (SN 1999), trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ.

Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gam chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc và Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.