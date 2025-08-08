HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt 5 đối tượng trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán cỏ Mỹ trái phép

Duy Anh |

Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán ma túy loại cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Chiều 8/8, Công an Đà Nẵng cho biết, qua công tác phối hợp quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện đối tượng Phan Thái Phiên (SN 1974), trú phường Thanh Khê có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ) nên đã đưa vào diện giám sát, theo dõi.

Bắt 5 đối tượng trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán cỏ Mỹ trái phép - Ảnh 1.

Số cỏ Mỹ vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện, thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Trước đó, trong quá trình giám sát, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên thường mua cỏ Mỹ từ Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989), hiện ở tại 2 căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. 

Cụ thể, trinh sát xác định Tuyền thuê nhà ở đường Bàu Mạc (phường Liên Chiểu) cho Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985), hộ khẩu ở phường An Cựu, thành phố Huế ở và tham gia hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

Bắt 5 đối tượng trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán cỏ Mỹ trái phép - Ảnh 2.
Bắt 5 đối tượng trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán cỏ Mỹ trái phép - Ảnh 3.

2 trong số các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (SN 1999), trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ. 

Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gam chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc và Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cỏ mỹ

Mua bán trái phép chất ma tuý

công an đà nẵng

Thái Phiên

Hay độc lạ

bắt thái phiên

bắt hoàng phúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại