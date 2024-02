Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Hữu (SN 2002, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đoàn Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình, hiện ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Thanh Tuấn (SN 2002, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình), Nguyễn Minh Đăng (SN 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h10 ngày 24/12/2023, Hoàng và Hữu rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Bộ đôi này mang theo kìm cộng lực điều khiển chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu xanh, BKS: 17B7- 39686 đến khu vực phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để tìm kiếm "con mồi".

Khi đi đến khu vực nhà A1 tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, "cặp song sát" phát hiện chiếc xe máy Honda màu trắng dựng tại chân cầu thang tập thể, không có người trông giữ.

Thấy vắng người, có thể "ăn hàng", hai đối tượng phân chia nhau người cảnh giới, kẻ vào bẻ khóa, trộm cắp chiếc xe. Sau khi phá khóa thành công, Hữu và Hoàng đã điều khiển chiếc xe trộm cắp được tẩu thoát.

Khi đang trên đường di chuyển qua địa phận phường Khương Thượng, Hữu và Hoàng bị Công an phường Khương Thượng phát hiện khả nghi nên tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng Công an, Hoàng vội vã phóng xe bỏ chạy, còn Hữu bị giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hữu đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy đang điều khiển. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Hữu khai cùng đồng bọn thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì của TP Hà Nội.

Từ lời khai của đối tượng Hữu và những tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã phối hợp Công an phường Khương Thượng tập trung điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đến ngày 5/2/2024, Công an quận Đống Đa bắt Lê Văn Hữu và làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Cơ quan Công an cũng đã thu giữ hơn 25 phương tiện xe máy các loại.