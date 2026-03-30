Bắt 343 người Việt Nam ở Campuchia lừa đảo xuyên quốc gia

Uyên Châu |

Hơn 400 đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia làm việc qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Công an Đồng Nai

Các đối tượng này được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng hơn 1 tuần trước đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm của các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc trên các App như whatssap, zara, gap, instagram, facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng internet thiếu cảnh giác.

Đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.

Công an làm việc với một đối tượng liên quan

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, “không nhẹ dạ cả tin”; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng, tìm hiểu, nắm rõ pháp luật và những khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Không nghe theo lời dụ dỗ, đe dọa, thao túng tâm lý của các đối tượng trên mạng xã hội, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

