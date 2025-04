Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ 3 người liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nghi vấn một số người có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại xã Cam Hiếu với phương thức manh động, liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Các tổ công tác nhanh chóng xác định được những người có liên quan và triệu tập đến làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu với Trần Văn Đầy Lớn (sinh năm 1989, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), công an xác định, do chưa được Lâm Tiến Thái (sinh năm 1986, trú phường 8, Quận 4, TP.HCM) trả khoản nợ 2,3 tỷ đồng nên khi Thái đang vận chuyển gỗ để đem bán, Lớn nảy sinh ý định chiếm đoạt dù biết số gỗ trên không phải là tài sản của Thái.

Trần Văn Đầy Lớn, Nguyễn Văn Quân và Hoàng Minh Thạnh khi bị bắt. (Ảnh: CAQT)

Để thực hiện ý định, ngày 17/4, tại thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu) Trần Văn Đầy Lớn thuê một số người, trong đó có Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2000, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Hoàng Minh Thạnh (sinh năm 1980, trú thị xã Phong Điền, TP Huế) uy hiếp, đe dọa, ép buộc Thái nhằm chiếm đoạt 76,115m3 gỗ trị giá 1,124 tỷ đồng, trừ vào số tiền mà Thái nợ Lớn trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ với Trần Văn Đầy Lớn, Nguyễn Văn Quân và Hoàng Minh Thạnh nhằm phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu những người có liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản nói trên đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Người dân biết thông tin về các vụ việc tương tự có liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra theo các số điện thoại: 0905.222.036 (ông Hồ Sỹ Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); 0905.848.777 (ông Hồ Quyết Thắng - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự).