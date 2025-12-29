HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt 22 người trong băng nhóm lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Hoài Nam |

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng do Duyên, Diệm cầm đầu chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại.

Chiều 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia cùng công an nhiều tỉnh, thành trong nước triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra công an xác định Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định của các đối tượng người nước ngoài.

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu chi nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

Công an Hà Tĩnh triệt phá băng nhóm lừa đảo 1 . 000 Nạn nhân , bắt 22 người - Ảnh 1.

Hai nghi can Duyên và Diệm (hàng đầu, từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Công an xác định, có nhiều nạn nhân đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có nhiều người ở Hà Tĩnh. Từ những manh mối thu thập, cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Campuchia và Myanmar đồng loạt khám xét, bắt 22 người tại nhiều địa phương. Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Công an Hà Tĩnh triệt phá băng nhóm lừa đảo 1 . 000 Nạn nhân , bắt 22 người - Ảnh 2.

Công an dẫn giải nhóm đối tượng. (Ảnh Công an cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

