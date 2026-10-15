HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt 2 người tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép ở Sơn La

Viên Minh
|

Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 2 người bị cáo buộc môi giới xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời lập biên bản một người qua biên giới không làm thủ tục theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hai người có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên tuyến biên giới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Phận (SN 1970) và Tráng A Sái (SN 1992), cùng trú tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La.

Hai người này bị bắt về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phận (trái) và Tráng A Sái tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Cùng vụ việc, lực lượng chức năng lập biên bản đối với T.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) do có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Tang vật được thu giữ gồm một ô tô, một xe máy và 3 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thụ lý, điều tra và giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người liên quan.

Theo cơ quan công an, người xuất nhập cảnh trái phép có thể gặp nguy hiểm khi di chuyển qua những khu vực rừng núi, sông suối hiểm trở. Họ cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động, đe dọa hoặc bị đòi tiền chuộc, đồng thời có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị người dân chấp hành các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, thực hiện đầy đủ thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền khi ra nước ngoài hoặc trở về Việt Nam. Người dân cần cảnh giác với những lời mời chào việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài trên mạng xã hội; kịp thời thông báo cho công an, bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép.

Tags

Sơn La

xuất nhập cảnh trái phép

Môi giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại