Chiều 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã đến động viên, chúc mừng và trao thưởng số tiền 30 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh nhóm trộm cắp tài sản (vàng), với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao thưởng cho các đơn vị Công an tỉnh

Trước đó, ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại Tiệm vàng Kim Ngọc Hiến ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long) xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, kẻ xấu cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng tài sản lớn gồm vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn Thình (SN 1966, trú Long An) và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967, trú Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là 2 đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy tìm. Riêng đối tượng Thình có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ ngày 18/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Công an thu giữ 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng gồm nhẫn, dây chuyền, kiềng cổ, có trọng lượng 3,5kg với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án. Ngay sau đó đối tượng đã được di lí về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các đơn vị tham gia phá án

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc, có ý nghĩa to lớn của Công an tỉnh Đắk Nông trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật cũng như triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.