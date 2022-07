Bắt 2 cựu chủ tịch UBND TP Từ Sơn

Ngày 22-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.

Ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Văn Quỹ - Ảnh: V.P.

Cùng với đó, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can gồm: Nguyễn Xuân Thanh, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, cựu chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn); Nguyễn Văn Quỹ, cựu chủ tịch UBND TP Từ Sơn; Nguyễn Văn Hải và Mầu Quang Thắng, trú tại TP Bắc Ninh.

Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Sơn (trú tại TP Bắc Ninh).

Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Xuân Thanh bị điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 21-7, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với Nguyễn Xuân Thanh.

Bị can Nguyễn Văn Quỹ bị điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ba bị can còn lại cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt tạm giam Nguyễn Thế Tuấn, cựu phó chủ tịch thường trực TP Từ Sơn, và Phạm Quốc Tuấn, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, và một trưởng phòng của sở. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, Nguyễn Thế Tuấn giữ chức trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn).

Theo cơ quan chức năng, các bị can liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.