Ngày 24-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 18 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu Đặng Thanh Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, quy mô lớn do Đặng Thanh Bằng (SN 1987, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh) cầm đầu.

Mặc dù đã có 2 tiền án về tội đánh bạc nhưng Bằng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội. Để điều hành đường dây, bằng chiêu mộ thêm 4 đàn em cùng trú tại huyện Nghi Lộc, gồm: Nguyễn Thức Cường (SN 1979), Nguyễn Thức Quang (SN 1990), Lê Văn Việt (SN 1985) và Phạm Ngọc Đạt (SN 2000).

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trước khi vào sới đánh bạc người tham gia phải gửi xe và giao nộp lại điện thoại.

Sau đó, đàn em của Bằng đưa đi nhiều nơi trước khi vào sới tham gia đánh bạc. Vị trí sới bạc thường ở khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong vòng 1,5 đến 2 giờ đồng hồ.

Các phương tiện tham gia chở các đối tượng đi đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An mật phục, bắt quả tang 18 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khu vực đồi keo xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hiện, chuyên án đang được công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.