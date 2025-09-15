Theo thông tin từ Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), đơn vị đang làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9 tại khu đô thị Hadico Vinh Tân.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Trước đó, các trang mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh 2 nhóm đối tượng đi trên xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nhận được thông tin, Công an phường Trường Vinh huy động lực lượng, đồng thời phối hợp với văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh và trung tâm thông tin chỉ huy phòng tham mưu để xác minh, điều tra làm rõ.

Hung khí được các đối tượng sử dụng để đe dọa, đâm chém nhau.

Chỉ sau 8 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng có liên quan, triệu tập 14 người có độ tuổi từ 15 - 17 đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để đấu tranh, làm rõ. Tang vật bị thu giữ gồm 7 xe máy, 2 thanh kiếm.

Công an phường Trường Vinh xác định được 2 người cầm đầu thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tự xưng là “nhóm 24” và “nhóm 651” trên mạng xã hội gồm Nguyễn Đậu H. (SN 2009), trú tại khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng và Vũ Minh H. (SN 2008), trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An).

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.



