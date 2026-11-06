Baseus bán loa trên giường: Nghe nhạc không ảnh hưởng người ngủ cùng, giá gần 700.000đ

Sleep SK1 có thân mỏng 14mm, truyền âm thanh qua gối bằng bộ rung kép, hỗ trợ Bluetooth 6.0 và thời lượng phát liên tục hơn 10 giờ theo công bố.

Baseus vừa giới thiệu Sleep SK1 tại Trung Quốc, mẫu loa Bluetooth dành cho người muốn nghe nhạc, podcast hoặc sách nói trên giường mà không phải đeo tai nghe. Thiết bị được thiết kế để đặt trực tiếp dưới gối, đồng thời hạn chế âm thanh lọt ra ngoài nhằm giảm ảnh hưởng tới người nằm cạnh.

Sản phẩm hiện được niêm yết trên JD.com với giá 184 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 700.000đ). Thay vì thiết kế dạng hộp như loa Bluetooth thông thường, Sleep SK1 có thân dẹt để phù hợp với vị trí sử dụng đặc biệt này.

Thân mỏng 14mm, có màn hình xem giờ và pin

Sleep SK1 dài 16,5cm, dày 14mm và nặng 44g. Thiết kế mỏng, phẳng hướng tới việc hạn chế cảm giác cộm dưới gối khi người dùng nằm nghiêng hoặc thay đổi tư thế trong lúc ngủ.

Vỏ thiết bị có bề mặt nhám và sử dụng vật liệu chống cháy, một chi tiết đáng chú ý với sản phẩm chạy pin được đặt giữa chăn gối. Cạnh bên tích hợp màn hình kỹ thuật số nhỏ, hiển thị giờ theo định dạng 24 tiếng, lượng pin còn lại và chế độ hoạt động hiện tại.

Truyền âm thanh qua gối, hạn chế làm phiền người bên cạnh

Thay vì dùng củ loa thông thường để phát âm thanh ra khắp phòng, Sleep SK1 sử dụng hệ thống truyền âm bằng các rung động nhỏ. Hai bộ rung được bố trí đối xứng, đưa sóng âm truyền qua gối tới người nghe.

Theo Baseus, cách truyền âm có định hướng này giúp người dùng nghe rõ khi đặt đầu xuống gối, đồng thời hạn chế âm thanh lọt ra xung quanh. Mục tiêu là giảm khả năng làm thức giấc người nằm cạnh hoặc người ở cùng phòng, nhưng không đồng nghĩa âm thanh sẽ được cách ly hoàn toàn.

Bạn có thể dùng loa cả khi có người khác nằm chung giường.

Hãng cho biết thiết bị hoạt động tốt nhất với gối có độ dày dưới 8cm. Với gối dày hơn, người dùng có thể điều chỉnh âm lượng để nghe phù hợp hơn.

Hơn 100 âm thanh thư giãn, pin phát liên tục hơn 10 giờ

Sleep SK1 hỗ trợ Bluetooth 6.0 để phát nhạc, podcast và sách nói từ điện thoại. Thiết bị cũng có chế độ ngoại tuyến, cho phép nghe mà không cần sử dụng điện thoại.

Ứng dụng đi kèm cung cấp hơn 100 bản âm thanh thuộc nhóm tiếng ồn trắng và âm thanh thư giãn, bao gồm tiếng mưa, tiếng lửa trại và ASMR. Người dùng có thể hẹn giờ tắt trong khoảng 30 đến 120 phút, đồng thời thiết lập tối đa 10 báo thức tùy chỉnh.

Khả năng phát âm thanh có định hướng cũng được áp dụng cho báo thức, với mục đích đánh thức người sử dụng và hạn chế ảnh hưởng tới người xung quanh. Đây là tính năng phù hợp với những người có giờ thức dậy khác với người ngủ cùng.

Loa được trang bị pin 300mAh, cho thời gian phát liên tục hơn 10 giờ theo công bố của hãng. Thiết bị sạc qua cổng USB-C và mất khoảng hai giờ để nạp đầy pin. Nếu muốn trải nghiệm các loại loa dùng khi ngủ, thiết kế mỏng gọn để đặt dưới gối, bạn có thể tham khảo các mẫu như HTC WS02 (~250.000đ), Goojodoq (~100.000đ) hay Pillow Audio (~200.000đ).