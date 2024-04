Sáng nay (17/4), Barca tiếp đón PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2023/2024. Mặc dù thắng 3-2 ở lượt đi và dẫn 1-0 sau 12 phút bóng lăn ở lượt về, nhưng đội bóng của HLV Xavi vẫn thua ngược 1-4 và chung cuộc 4-6 để rồi bị loại.

HLV Xavi đổ lỗi cho trọng tài sau khi Barca bị loại (Ảnh: Reuters).

Bước ngoặt của trận tứ kết lượt về là tấm thẻ đỏ của Araujo ở phút 29, mở ra màn ngược dòng khó tin của PSG. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Xavi khẳng định: “Thật vô ích khi nói về trận đấu này vì trọng tài đã phá nát tất cả.

Tấm thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn trận đấu. Tôi không muốn nói về trọng tài nhưng tôi không thể im lặng. Chúng tôi phải dừng bước ở Cúp C1 châu Âu mùa này vì những sai lầm của trọng tài. Tôi đã nói với trọng tài rằng, ông ấy rất tệ và là thảm họa”.

Không chỉ Barca mà đại diện khác của La Liga là Atletico Madrid cũng bị loại sau khi thua Dortmund ở trận lượt về với tỉ số 2-4. Trước đó, ở trận lượt đi, Atletico Madrid thắng đại diện nước Đức với tỉ số 2-1.

Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2023/2024, vào lúc 2h ngày 18/4 sẽ diễn ra 2 trận tứ kết lượt về còn lại, đó là màn so tài của Bayern vs Arsenal và Man City vs Real Madrid.