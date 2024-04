Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam ra trận

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 Kuwait tại vòng bảng U23 châu Á 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 (giờ Việt Nam) và được VOV.VN tường thuật trực tuyến.

Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4.

Ở cuộc so tài này, U23 Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong trận ra quân ở giải đấu lớn, sẽ không dễ dàng để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được chiến thắng nếu như chơi không tốt.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Bảng đấu này không có đội bóng nào yếu. Ngoài ra, trận đấu đầu tiên không bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và đã sẵn sàng gặp U23 Kuwait. Bây giờ chúng ta chưa thể nói trước điều gì. Hãy chờ đến khi tranh tài để xem điều gì sẽ diễn ra trên sân. Tôi hy vọng 2 đội sẽ tạo ra một trận đấu hay".

Ngoài trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay còn có màn so tài của U23 Uzbekistan vs U23 Malaysia. U23 Uzbekistan được đánh giá là ứng viên vô địch nên nếu đội bóng này chơi đúng sức, rất khó để đại diện Đông Nam Á gây bất ngờ.