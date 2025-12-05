Bảo Yến Rosie ra MV "Bớt một lần ngốc"

Ca khúc thuộc thể loại R&B do Mai Xuân Thứ sáng tác, được "đo ni đóng giày" cho chất giọng nhiều cảm xúc của Bảo Yến Rosie.

Bản phối mang tinh thần hiện đại của Drum7 và cảm xúc được tiết chế hợp lý, không sa đà vào bi lụy. Phần verse rap là điểm nhấn nổi bật, mang đến sắc thái đối thoại mạnh mẽ và hiện đại, giúp cấu trúc bài hát trở nên đa chiều và cuốn hút hơn.

"Bớt một lần ngốc" khắc họa hành trình cảm xúc của một cô gái chìm trong những tổn thương nối tiếp từ một mối quan hệ độc hại. Tình yêu trong ca khúc không phải điểm tựa, mà trở thành những lớp tổn thương khiến cô dần đánh mất chính mình.

Ca sĩ Bảo Yến Rosie.

Khi đối mặt với sự phũ phàng, nhân vật nhận ra rằng nỗi đau sâu nhất lại đến từ chính sự ngây thơ, sự hy sinh đặt sai chỗ. Đây là bước ngoặt khiến cô thức tỉnh, buộc bản thân nhìn lại những sai lầm để ngừng níu kéo một điều vốn không dành cho mình.

Phần rap của DT Tập Rap xuất hiện như một tiếng nói tỉnh táo từ bên ngoài, mang đến sự thẳng thắn, sắc bén và đầy lý trí. Đoạn rap không chỉ phơi bày những bất công của mối quan hệ mà còn đóng vai trò như lời cảnh tỉnh, nhắc nhân vật chính bước khỏi vòng xoáy đau khổ và mở ra hy vọng về một tình yêu lành mạnh hơn.

Cấu trúc đó giúp tổng thể ca khúc tạo được cảm giác như một cuộc trò chuyện nội tâm, nơi lý trí và cảm xúc va chạm, dẫn đến sự thức tỉnh nơi cô gái.

Bảo Yến Rosie và DT Tập Rap

Thông điệp của MV phản ánh rõ nét hiện thực xã hội khi nhiều người trẻ đã và đang mắc kẹt trong những mối quan hệ thiếu lành mạnh mà không đủ can đảm rời đi. Nỗi sợ cô đơn, nhu cầu được yêu thương hay hy vọng vào sự thay đổi khiến họ dễ dàng tiếp tục chấp nhận tổn thương.

MV vì vậy chứa đựng một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: đôi khi hành động dũng cảm nhất lại là buông bỏ, để yêu thương bản thân đúng cách và tìm lại sự bình yên vốn xứng đáng thuộc về mình.

Bảo Yến Rosie chia sẻ rằng ngay khi nghe bản demo lần đầu, cô đã bị thu hút bởi giai điệu và nội dung ca khúc. Dù không phải là thế mạnh, Bảo Yến Rosie dành 4 ngày tập luyện vũ đạo cho MV. Theo cô chia sẻ, đây là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để bản thân tiến bộ và mở rộng kỹ năng.

Tính đến hiện tại, Bảo Yến Rosie đã ra mắt 4 MV. Nếu hai sản phẩm đầu mang màu sắc ballad quen thuộc, thì "Bớt một lần ngốc" và "Mời buồn sang chơi" lại đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt: hiện đại hơn, có tiết tấu, tiết chế nỗi buồn, không còn bi lụy và phản ánh một cá tính âm nhạc mới mẻ hơn.