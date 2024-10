Bảo Yến khiến khán giả "nổi da gà" khi thể hiện trích đoạn Cây sáo thần của Mozart

Tối 27/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc giáo dục "VYMI EduConcert: Now, in the Voices". Chương trình do nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Honna Tetsuji dẫn dắt và sự tham gia của 14 nghệ sĩ trẻ tài năng kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chương trình mang tới các trích đoạn từ hai tác phẩm The magic flute (Cây sáo thần) và The Marriage of Figaro (Đám cưới của Figaro). Đây đều là những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart.

Ca sĩ Bảo Yến.

Xuất hiện với tạo hình nữ hoàng bóng đêm trong aria 1 của trích đoạn Cây sáo thần, nữ ca sĩ Bảo Yến khoe chất giọng soprano cao vút, đầy quyền lực khiến nhiều khán giả "nổi da gà".

Chia sẻ cảm xúc về chương trình, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Mọi sự chuẩn bị, những cảm xúc lo lắng, hồi hộp, hưng phấn đã được đáp lại bằng những tràng pháo tay rền rã của khán giả".

Bảo Yến tiết lộ, để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình tại buổi hòa nhạc, cô đã trải qua không ít khó khăn: "Tôi đăng ký tham gia chương trình này vào phút chót, trong lúc bản thân đang có rất nhiều lịch trình và đang có vấn đề với dây thanh vì làm việc quá nhiều.

Thử thách hơn cho tôi là khi đăng ký, tôi lựa chọn một bài khác nhưng cuối cùng ban tổ chức lại sắp xếp cho tôi đảm nhiệm aria số 1 của Nữ hoàng bóng đêm trong trích đoạn vở Cây sáo thần, đây là aria cực khó.

Tôi đã gấp rút tập lại và với tình trạng dây thanh đang không khoẻ lại thêm lịch tập với dàn nhạc đều vào buổi sáng càng làm tôi thêm khó khăn. Mỗi ngày tập, tới buổi chiều giọng tôi khản đặc, phải đi bơm thuốc vào họng liên tục".

Dù vậy, Bảo Yến đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tròn trịa aria được giao: "Nữ hoàng bóng đêm là một bức tường thành rất cao mà mỗi nghệ sĩ Opera giọng Soprano đều khao khát vượt qua và không phải ai cũng có thể vượt qua một cách tròn trịa. Hồi còn học ở Nga, đây là kịch mục chúng tôi tuyệt đối không được "động" vào cho tới năm thứ 4. Để có thể tiếp cận kịch mục này, chúng tôi phải có đủ độ "chín" về giọng hát và trải nghiệm cuộc sống.

Kĩ thuật khó, tâm lý nhân vật phức tạp, kịch tính, Nữ hoàng bóng đêm là kịch mục rất nặng và có lẽ phải tới bây giờ khi có nhiều trải nghiệm cuộc sống hơn rồi tôi mới cảm thấy mình hợp với vai nữ hoàng và thể hiện tròn trịa 2 aria cực khó của Nữ hoàng bóng đêm trong vở Cây sáo thần".

Nữ ca sĩ cũng cho biết, sau thời gian du học, sắp tới đây cô sẽ dành trọn vẹn thời gian để chinh phục thị trường âm nhạc trong nước: "Từ sau khi đăng quang quán quân Sao Mai 2015 tới nay tôi đã dành toàn bộ thời gian tập trung cho việc học và việc gia đình, bây giờ đã tới lúc tôi trở lại trọn vẹn với âm nhạc rồi.

Sắp tới tôi sẽ giới thiệu với khán giả album đầu tay và 1 live shows cùng dàn nhạc vào năm 2025".

Bảo Yến từng giành quán quân Sao Mai năm 2015 dòng nhạc thính phòng. Sau 10 năm du học tại Nga, trong lúc chờ bảo vệ luận án tiến sĩ lần cuối, thời gian qua cô đã gây chú ý khi tham gia biểu diễn tại hòa nhạc Điều còn mãi và nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao của Đài Hà Nội như: Hà Nội Concert 2024 - Đoài Melody, Hà Nội những cảm xúc tháng Mười, Dòng thời gian: Vì những mùa trăng an bình, Việt Nam giang sơn gấm vóc…

Phần trình diễn của Bảo Yến.