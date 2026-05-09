HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ: Người trong cuộc lên tiếng

Hương Trà (T/H)
|

Đoạn camera an ninh ghi lại sự việc khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Mạng xã hội đang lan truyền bài chia sẻ gây chú ý của một cô gái về sự cố hy hữu khi thuê trọ tại một toà nhà ở TP.HCM. Theo nội dung bài đăng thì 2 cô gái cùng thuê chung một phòng trọ và trong thời gian về quê đón Tết thì bảo vệ của toà nhà đã tự ý vào phòng của họ để lục ngăn kéo, lấy đồ lót. Đính kèm bài đăng là đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông áo trắng đang lục lọi ngăn tủ quần áo.

Sự việc nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đồng thời thể hiện sự bức xúc với hành vi biến thái của người đàn ông.

Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1.

Bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Người chia sẻ sự việc lên mạng xã hội là T.T.M. (sinh năm 2002). Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, M. cho biết cô và bạn đã chuyển ra khỏi phòng trọ này từ tháng 4. Cô đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhằm cảnh báo những người thuê nhà sau, đồng thời thể hiện sự bức xúc của bản thân.

Theo chia sẻ từ M thì cô thuê phòng từ tháng 11/2025, hợp đồng ít nhất 6 tháng, với giá 8,2 triệu đồng bao gồm phí dịch vụ. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, M. và bạn đều về quê, để trống phòng. Đến ngày 16/2, qua camera an ninh lắp trong phòng, M. phát hiện ông H. (khoảng 50 tuổi) - bảo vệ tòa nhà, tự ý vào phòng, lấy trộm đồ lót của cô và bạn. Người này sử dụng chìa khóa tổng của tất cả phòng trong tòa nhà để đột nhập.

Ngày 17/3, khi trở lại TP.HCM, M. thông báo sự việc với P.T., người quản lý tòa nhà và yêu cầu giải quyết sự việc, nếu không sẽ chuyển đi sớm. Thời điểm đó, bạn cùng phòng chưa quay trở lại, M. chỉ có một mình nên cô cảm thấy sợ, không dám làm lớn chuyện và cũng không dám báo công an. Đến giữa tháng 4, ông H. mới bị cho nghỉ việc và có bảo vệ mới thay thế.

Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 2.

Hình ảnh khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới sự việc trên, thông tin trên ĐSPL, P.T. cho biết bản thân không phải là chủ sở hữu tòa nhà mà chỉ là người trung gian thuê lại tòa nhà này, sửa sang và cho thuê các phòn g. T. cho biết khi sự việc xảy ra, anh đã báo ngay với chủ toà nhà vì bảo vệ do chủ nhà trực tiếp thuê và quản lý. Phía chủ toà nhà cần thời gian để chấm dứt hợp đồng lao động. Anh T. lấy làm tiếc khi về sự việc lần này.

Cô gái nghe tiếng khóc và quát tháo mỗi đêm trong vụ bé 4 tuổi bị bạo hành: "Nếu..."
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại