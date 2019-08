Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh bảo vệ khách sạn 5 sao có hành động xua đuổi người phụ nữ vào trú mưa đã khiến dư luận phẫn nộ.



Theo đó, chiều tối 29/8, trong cơn dông lớn kèm gió lốc ở Hà Nội, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải trú tạm vào sảnh của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel.

Tuy nhiên, một người đàn ông liên tục nhắc những người trú mưa: “Không để xe đây được” và yêu cầu nhóm người rời khỏi khu vực, mặc cho người phụ nữ cùng con nhỏ xin cho đứng nhờ vì trời đang mưa quá lớn.

Ảnh chụp từ clip

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc, thậm chí còn kêu gọi mọi người "tẩy chay", đánh giá 1 sao cho khách sạn này. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra rất phẫn nộ khi xem đoạn clip vì đều cho rằng, đây là hành động vô cảm, thiếu tình người trong thời tiết mưa bão.

Trên khắp các trang mạng xã hội, hành động đuổi người trú mưa trong thời tiết mưa bão của nam bảo vệ khách sạn liên tục bị lên án và chia sẻ rầm rộ.

Thế nhưng, cũng chẳng phải tất cả bảo vệ, nhận viên của các khách sạn, cửa tiệm khác đều có hành xử cứng nhắc và thiếu tình người như vậy. Không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích nhưng không quên chia sẻ câu chuyện về lòng tốt mà bản thân mình vô tình gặp phải như để củng cố thêm niềm tin cho mọi người.

Cũng trong mưa bão, hình ảnh tương phản hoàn toàn khi chàng thanh niên lạ mặt sẵn sàng lao ra giữa cơn mưa gió lớn sẵn sàng thổi bay mọi thứ ở chung cư Linh Đàm để giúp đỡ người phụ nữ đang gồng mình bám trụ với chiếc xe máy cũng đã khiến nhiều người ấm lòng.

Câu chuyện của chị M.H được chia sẻ lên mạng xã hội

Cũng trở về nhà trong cơn mưa to gió lớn chiều 29/8, nhưng bạn M.H đã may mắn hơn khi gặp được người bảo vệ tốt bụng, "Hôm qua em cũng về đúng lúc mưa to kinh khủng, đi đến Lý Thường Kiệt dừng lại mặc áo mưa, định đi tiếp nhưng bác bảo vệ và mấy em gái bán hàng nói "Chị đừng đi nữa, gió to lắm, nguy hiểm đó.

Chị vào trong cửa hàng em trú đi, không phải gọi đồ đâu chị". Chưa kịp dựng xe, em đã được bác bảo vệ ra dắt xe để ngay ngắn trước cửa và giục "Mời chị vào ngay đi ạ. Không gió giật như thế này, cành cây không may rơi xuống đấy ạ". Ấm lòng, vui ạ".

Dù chỉ là hành động nhỏ, dù vị khách ấy có thể không mua bất kì món hàng nào, nhưng họ vẫn chẳng ngần ngại cho nhau trú mưa để đảm bảo an toàn trước sự khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết, đặc biệt trong những ngày mưa gió.

Những câu chuyện nhỏ chẳng dừng lại ở việc trú mưa, mà nhiều người bán hàng còn vô cùng nhiệt tình khi tặng cả túi đựng cho mọi người bảo quản đồ đạc khỏi mưa ướt.

Chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi, anh Hoàng Trần kể lại, "Thiết nghĩ nếu lúc đó, quản lý cho nhân viên hoặc bảo vệ mang ô hoặc áo mưa ra giúp người trú mưa, thì có phải câu chuyện sẽ theo hướng khác rồi không.

Chả bù cho cửa hàng gần khu Thanh Xuân, đi làm về đúng lúc mưa lớn sấm sét đùng đoàng, mình có ghé vào cửa hàng trú nhờ, cũng ngại chỉ đứng nép vào cửa.

Nhưng không ngờ lúc sau 3 em nhân viên lại mang ghế ra cho ngồi. Lúc về thấy hộp đồ chơi to quá còn mang cả túi ra bọc lại hộ. Dù chẳng đáng là gì nhưng hành động đó là ghi điểm trong mắt mình rồi, chắc chắn sẽ ghé lại quán đó nếu có dịp".

Cùng mạch câu chuyện đẹp như trên, chị A.L cũng chia sẻ lại tình huống mình từng gặp phải trong cơn bão năm ngoái, "Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trận bão năm ngoái khiến cả Hà Nội ngập sâu, gió quá to kèm sét.

Mình đang đi ngoài đường sợ quá ghé vào quán ăn bên đường đứng trú mưa, định bụng gọi điện cho chồng đón con giúp. Đúng lúc này, ông bảo vệ nạt nộ "cái con kia liều nhỉ, ai cho mày vào đấy... bla bla".

Khu vực sảnh vị bảo vệ đuổi người trú mưa trước đó

Chửi rất nhiều, mình chỉ nói ngoài đường nguy hiểm quá cháu chỉ đứng trú nhờ chút. Tưởng ông ấy đuổi mình đi nhưng không, bác ấy che ô lao ra quát lớn, "Đang mưa gió đứng đó dùng điện thoại sét đánh cho thì xong đời, vào hẳn trong hiên này mà trú hết mưa rồi về".

Nghe chú nói mà mình vừa sợ vừa mừng. Nhìn chú hùng hổ thế mà tốt bụng, lúc về còn tặng mình chiếc áo mưa lành lặn thay cái rách toạc đang mặc trên người".

Họ là những con người xa lạ, cũng đang bận bịu làm tròn trách nhiệm với công việc của mình, nhưng không vì thế mà họ cứng nhắc, vô cảm không giúp đỡ ai đó trong lúc khó khăn.

Những bạn trẻ sẵn sàng nhường manh áo ấm, chiếc áo tơi cho những người nghèo khổ dầm mưa mưu sinh, vậy chẳng lý nào mọi người không thể đồng cảm, san sẻ với nhau một góc hiên trú mưa trú nắng.