'Bao vây' ô tô, livestream ở Thái Nguyên: 2 người bị mời làm việc

Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời 2 người đăng video về vụ tập trung đông người tại cầu vượt Bắc Sơn lên làm việc để xử lý theo quy định.

Video: Đám đông vây kín livestream vụ chặn xe nghi đánh ghen.

Theo Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên, liên quan đến sự việc tập trung đông người xảy ra tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, đơn vị đã mời 2 trường hợp đăng tải video về sự việc trên mạng xã hội lên làm việc.

Hai trường hợp gồm anh D.A.T. (SN 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.D. (SN 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng).

Lực lượng chức năng làm việc với D.A.T. và N.D. (Ảnh Công an Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp được xác định đã nhận thức được hành vi của mình. Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định tại Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, không livestream, bình luận hoặc đưa ra những thông tin, nhận định thiếu căn cứ liên quan đến các vụ việc chưa được xác minh.

Người dân cũng được khuyến cáo không chia sẻ, đăng tải lại hình ảnh, video và thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Người dân hiếu kỳ quây kín chiếc ô tô giữa đêm. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào tối 23/9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), một sự việc nghi đánh ghen kéo theo lượng lớn người dân hiếu kỳ tụ tập, nhiều trường hợp quay phim, phát sóng trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết: “Lực lượng công an đã kịp thời có mặt tuyên truyền, vận động nên đám đông đã nhanh chóng được giải tán.

Theo báo cáo ban đầu từ phía công an, vụ việc xuất phát từ chuyện ghen tuông tình ái, người dân tập trung đông chủ yếu do hiếu kỳ. Rất may sự việc không xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc này khiến tình hình trật tự công cộng và an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.