Bảo Uyên - người tố Mỹ Tâm chèn ép "triệt đường sống": Sự nghiệp không nổi 1 hit, sơ hở là "bóc phốt" đầy tranh cãi

Học trò cũ tố Mỹ Tâm chèn ép từng được ví là bản sao sở hữu giọng hát khủng

Khuya 2/6, ca sĩ Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015 bất ngờ đăng đàn thừa nhận từng bị chèn ép, không có cơ hội làm nghề vì bị HLV cũ chèn ép. Trong clip gần 5 phút đăng tải trên trang cá nhân chính chủ gần 200 nghìn người theo dõi, Bảo Uyên cho rằng lý do cô không được vào Chung kết, không có cơ hội trở thành Quán quân vào 10 năm trước là vì mất lòng, hiểu lầm với "cô". Không chỉ thế, cô còn nghe nói mình bị một đối thủ trong đội nói xấu mình với "cô". Bảo Uyên cho rằng chính những việc diễn ra 10 năm trước đã khiến cô bị chặn đường sống, không có cơ hội làm nghề.

Bảo Uyên đăng đàn "phốt" Mỹ Tâm

Không nhắc đích danh, nhưng việc Bảo Uyên đề cập trực tiếp đến “cô” và ngôi vị Quán quân 10 năm trước đã khiến khán giả biết nhân vật chính trong câu chuyện. Nữ ca sĩ gây sốc khi tiết lộ lý do không được ưu ái, bị chèn ép là vì danh xưng “bản sao Mỹ Tâm”, “cô sợ sẽ soán ngôi cô”.

Bảo Uyên cho biết 10 năm qua, không có show nào mời cô đi diễn dù chỉ là phòng trà cát xê mấy trăm nghìn. Có hit nhưng không thể đi hát, cũng không được thi thố thêm 1 chương trình nào. Ngoài ra Bảo Uyên còn “réo gọi” Quán quân The Voice năm ấy - Đức Phúc. Chia sẻ của Bảo Uyên lập tức trở thành chủ đề nóng trên MXH dù chưa rõ thực hư câu chuyện chèn ép và mối quan hệ giữa nữ ca sĩ cùng Mỹ Tâm. Nhiều người tò mò, Bảo Uyên là ai và những năm qua, nữ ca sĩ này ở đâu mà đến giờ mới… tố “cô” cũ của mình?

Bảo Uyên tên thật là Nguyễn Cao Bảo Uyên, sinh năm 1999 tại Lâm Đồng. Năm 2015, Bảo Uyên là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại The Voice, được vào đội Mỹ Tâm nhờ giọng hát nội lực, có thể hát nốt cao 3 quãng ấn tượng. Thời điểm ấy, Bảo Uyên được truyền thông gọi bằng biệt danh “bản sao Mỹ Tâm”, không chỉ là vì học trò của “họa mi tóc nâu” tại chương trình mà còn nhờ sự tương đồng về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Bảo Uyên là một trong những gương mặt thực lực, lọt vào rất sâu nhưng thua Đức Phúc trước thềm Chung kết.

Bảo Uyên đã nổi lên như một hiện tượng nhờ vào giọng hát trong trẻo của mình. Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng: "Em có hình ảnh rất tự nhiên và mộc mạc, làm chị nhớ đến những ngày đầu mình mới đi hát".

Đi hát 10 năm không 1 hit, tái xuất đầy ồn ào vì đạo nhái BLACKPINK

Bước đệm thuận lợi từ The Voice mở ra con đường sự nghiệp cho cô gái trẻ. Sau khi cuộc thi kết thúc, học trò của "họa mi tóc nâu" quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Soái Ca, It's You, Tết Xa… nhưng đều không quá nổi bật. Vài năm sau đó, cái tên Bảo Uyên gần như chìm nghỉm giữa bản đồ âm nhạc Việt.

Năm 2021, Bảo Uyên tái xuất trong hình ảnh táo bạo cùng MV I’m a Boss. Hình tượng miêu nữ, hở bạo cùng bài nhạc xập xình với lời lẽ nổi loạn của Bảo Uyên vẫn không được lòng khán giả. Một lần nữa, nữ ca sĩ có quãng giọng khủng lại thất thế, chưa thể bật lên giữa những gương mặt trẻ khác. Bảo Uyên có giọng hát lẫn ngoại hình, nhưng vẫn bị khán giả ngó lơ vì âm nhạc không đủ sức gây ấn tượng.

Đến tháng 09/2022, khán giả được một phen ngã ngửa khi Bảo Uyên được giới thiệu là thành viên mới của nhóm DREAMeR (gồm Phí Phương Anh, RIN9 và Miina). Và đây là màn comeback được chú ý nhất của Bảo Uyên, nhưng không phải nhờ sản phẩm mà là ồn ào đạo nhái BLACKPINK. Từ những teaser ra mắt đầu tiên, Bảo Uyên và ekip đã cố ý copy từ phong cách đến thiết kế poster của BLACKPINK ở Pink Venom một cách lộ liễu. Thậm chí, tranh cãi này còn bị chính fanbase quốc tế của BLACKPINK “bóc” tràn lan trên MXH Twitter.

Bị fan BLACKPINK lên án, tháng 10/2022, công ty quản lý nhóm nhạc này lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, khán giả vẫn không đón nhận nhóm nhạc này. Bởi ồn ào đạo nhái bị chỉ ra là chiêu trò PR, cố tình gây tranh cãi để hâm nóng tên tuổi. Chiêu thức scandal cũ rích, nhàm chán và làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ Việt trong mắt fandom quốc tế của BLACKPINK càng khiến 3 cái tên Phí Phương Anh, Bảo Uyên và Miina bị công chúng phớt lờ.

Scandal nhiều hơn sản phẩm

Trước sự vụ ồn ào mới nhất, Bảo Uyên đã tố người quản lý cũ không chuyên nghiệp, làm việc không ra gì vào tháng 4/2021. Câu chuyện được bắt nguồn từ việc người quản lý cũ của Bảo Uyên đã đặt nhầm vé máy bay khiến cô nàng gặp sai sót trong lịch trình biểu diễn tại thành phố Vinh. Khi sự việc này xảy ra, cô nàng không nhận được lời giải thích hay hướng giải quyết nào khác ngoài sự lớn tiếng, quát nạt từ người quản lý.

Bảo Uyên cho biết cô bị người quản lý lấy tất cả tiền đi show, tiền nhạc chuông, nhạc chờ đến các kênh truyền thông như Fanpage, YouTube... Đặc biệt, Bảo Uyên còn tố cáo quản lý cũ sử dụng hình ảnh của cô nàng một cách trái phép. Từ những hành động thiếu chuyên nghiệp này, trò cưng Mỹ Tâm đã quyết định dừng làm việc với người quản lý cũ.

Nhắc đến Bảo Uyên, ít người có thể điểm qua âm nhạc hay sự nghiệp của cô. 10 năm kể từ The Voice, Bảo Uyên vẫn chỉ gây chú ý vì scandal, đấu tố ekip cũ, đạo nhái và hiện tại là “bóc phốt” Mỹ Tâm. Qua những lần Bảo Uyên đấu tố, khán giả của cô kiên nhẫn chờ xem nữ ca sĩ sẽ làm gì để chứng minh đam mê âm nhạc. Nhưng tất cả vẫn mờ nhạt, scandal của Bảo Uyên còn nhiều hơn sản phẩm. Ca khúc nổi bật của cô tính đến hiện tại là Những Câu Hỏi Khi Say, kết hợp với Trung Quân. Ca khúc này có thời điểm nổi trên TikTok, nhưng khó mà nói đây là 1 bản hit đình đám của Vpop.

Vì quá nhiều lần bóc phốt, khán giả dần ngán ngẩm những câu chuyện Bảo Uyên kể. Phản ứng trước “phốt” Mỹ Tâm khá dửng dưng, nhiều người nghi ngờ tính xác thực trong lời kể của nữ ca sĩ trẻ. Bởi ngoài lời nói, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Mỹ Tâm chèn ép học trò cũ. Và với khán giả, một ca sĩ nên gây dấu ấn bằng âm nhạc. Có giọng hát, có thực lực và biết cố gắng, không cố tình tạo scandal đạo nhái thì mới có thể bật lên giữa thị trường muôn màu muôn vẻ này.

Hiện, lời tố cáo của Bảo Uyên đang dừng ở một chiều, chưa có xác thực. Chúng tôi đang liên hệ với các bên để làm rõ.