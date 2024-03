Báo Ukraine: Ông Putin đích thân chỉ đạo, quân Nga ập vào trung tâm Robotyne - Kiev gọi khẩn viện binh

Nga tăng tần suất tấn công

Tờ Kyiv Independent ngày 7/3 dẫn lời người phát ngôn nhóm tác chiến Tavria (Ukraine) Dmytro Lykhovii cho biết, lực lượng Nga đã tăng cường các đợt tấn công theo hướng Orikhiv, vùng Zaporizhzhia nhằm mục đích cô lập Robotyne.

Trước đó, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát làng Robotyne (cách Orikhiv khoảng 15km về phía nam và cách Zaporizhzhia 70 km về phía đông nam) từ tay Nga trong cuộc phản công mùa hè năm 2023.

Robotyne đang nằm cạnh con đường (do Nga giành quyền kiểm soát) dẫn tới Tokmak và Melitopol – một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Tờ Telegraph (Anh) ngày 21/2 cho biết, Nga đang tập trung 30.000 – 40.000 quân xung quanh Robotyne và đẩy mạnh các đợt tấn công theo hướng này.

"Orikhiv đang trở thành một chiến trường khốc liệt" – ông Lykhovii nói – "Đối phương đang tìm cách chặt đứt 'mấu lồi' Robotyne trong khu vực".

Cũng theo ông Lykhovii, hoạt động tấn công của Nga trong 24 giờ qua đã tăng vọt. Quân đội Nga phát động tới 16 cuộc tấn công ở phía tây Verbove và gần Robotyne, trong khi những tuần qua, họ chỉ tiến hành nhiều nhất 3-5 cuộc tấn công mỗi ngày, đôi khi không có cuộc tập kích nào.

Quân Nga tràn vào trung tâm Robotyne

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 7/3 dẫn lời ông Vladimir Rogov – người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" cho biết, giao tranh đường phố đang diễn ra ác liệt tại Robotyne, lực lượng Nga đã tiến vào trung tâm của ngôi làng.

"Đang diễn ra những trận chiến khốc liệt trên đường phố ở Robotyne, và những trận giao tranh ở khu vực trung tâm văn hóa" – Ông Rogov nói, đồng thời cho biết quân đội Nga đã chiếm được 4 cứ điểm của Lực lượng Ukraine ở khu vực giữa Verbovoye và Robotyne.

Cũng theo ông Rogov, lực lượng Ukraine đang điều lực lượng tiếp viện tới mặt trận này, đi kèm với đó là các trang bị khí tài hạng nặng nhằm áp đảo các đơn vị tác chiến của Nga.

"Đối phương (Ukraine) đang tiến hành nhiều nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhưng chúng tôi đang tích cực phòng thủ, cả ở trong trung tâm của làng. Tổn thất của phía Ukraine trong 24 giờ qua lên tới hơn 50 binh sĩ và 2 xe bọc thép" – Ông Rogov cho hay.

Lực lượng Ukraine ở Robotyne tìm cách đánh bật lực lượng Nga nhưng bất thành. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, vào cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng vũ trang Nga đang củng cố các vị trí ở Robotyne. Không lâu sau đó, ông Rogov thông báo quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía nam của ngôi làng.

Ngày 4/3, người đứng đầu vùng Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky (do Nga bổ nhiệm) xác nhận, lực lượng Nga đang giành được những bước tiến ở khu vực này.

Phóng viên Emil Timashev của tờ Izvestia ngày 7/3 dẫn lời binh sĩ Nga thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới số 70 có biệt danh "Zvezda" cho biết, hơn một nửa địa bàn làng Robotyne đã nằm dưới sự kiểm soát của Trung đoàn này.

Hiện tại, nhóm quân của Nga đang tiến sâu vào các khu vực khác trong làng.

"Nhiều người đầu hàng và tự nguyện đầu hàng, bởi họ hiểu rằng thà sống còn hơn chết" - Một binh sĩ có biệt hiệu "Dobry" nói với phóng viên của Izvestia.

Ông Putin đích thân chỉ đạo hoạt động tiến công ở Robotyne

Tờ News Online (Ukraine) dẫn lời tướng quân đội Ukraine, đồng thời là cựu Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Nikolai Malomuzh ngày 7/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đích thân chỉ đạo các trận đánh của Nga nhằm vào Robotyne.

"Ông Putin đích thân chỉ đạo các cuộc tấn công vào khu vực này, vì lo sợ các đợt phản công từ phía chúng ta.

Những vũ khí mới đang được triển khai, đặc biệt là đạn dược mới đang tiếp tục được gửi đến, có thể cho phép chúng ta tiến công trực tiếp vào Melitopol, bao vây nhóm lực lượng Nga từ hướng Zaporizhzhia, và từ hướng Kherson trong tương lai" – Ông Malomuzh nói.

Cũng theo vị tướng, Bộ chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine đang cố gắng ngăn chặn đà phát triển các sự kiện đó.

Ukraine đang điều động lực lượng viện binh từ nhiều khu vực trên lãnh thổ để ứng phó với tình hình ở Robotyne. Ảnh: BBC

Liên quan tới các đợt phản công của Ukraine, trang tin News.ru ngày 7/3 dẫn nguồn từ kênh Telegram chiến sự WarGonzo cho biết, tình hình tại Robotyne có nhiều biến động. Phía Ukraine tìm cách đánh bật lực lượng Nga cố thủ trong làng nhưng không thành công. Họ vẫn đang tiếp tục thực hiện ý định này bằng cách đưa ngày càng nhiều quân dự bị tới đây.

Kênh Telegram chiến sự Rybar cho hay, Ukraine đang huy động lực lượng tiếp viện từ nhiều nơi trên lãnh thổ, chấp nhận để hổng cả các khu vực phòng thủ ở biên giới với Nga, tiêu biểu như Lữ đoàn 101 rút từ vùng Sumy giáp biên giới hai nước, Tiểu đoàn đoàn bộ binh số 1 thuộc Lữ đoàn 5 đến từ Poltava. Đội hình này được huy động vội vã để vá các lỗ hổng trên mặt trận.

Ngoài ra, phía Ukraine đang gia tăng sử dụng máy bay không người lái góc nhìn trực tiếp (FPV) và UAV ném bom.

Rybar dự đoán phía Ukraine đang dự định tấn công cùng lúc theo 2 hướng, nhắm tới Verbovoye và Novoprokopovka với hy vọng đột phá.