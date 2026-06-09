Báo Ukraine nêu điều được cho là khó khiến Nga chấp nhận

Một cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu đã làm dấy lên tranh luận về triển vọng đàm phán với Nga.

Ấn phẩm Strana.ua của Ukraine cho rằng những đề xuất đang được thảo luận tại cuộc gặp ở Anh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với các nhà lãnh đạo châu Âu thực chất vẫn là nỗ lực đưa ra các điều kiện chấm dứt xung đột mà Nga nhiều khả năng sẽ bác bỏ.

“Theo các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ở London, câu chuyện vẫn xoay quanh việc làm thế nào để đề xuất Nga chấm dứt xung đột theo những điều kiện mà nước này chắc chắn sẽ từ chối”, Strana.ua viết trên kênh Telegram của mình.

Ấn phẩm này cũng bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của một số nội dung đang được thảo luận, gồm việc cố định chiến tuyến theo các vị trí hiện nay và khả năng triển khai một lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, ngày 5/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga kỳ vọng giai đoạn tạm ngừng trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc và các cuộc tiếp xúc giữa các bên được nối lại.

Phát biểu tại trường quay Izvestia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Peskov nói rằng Nga ngay từ đầu đã hiểu việc tìm kiếm giải pháp sẽ rất khó khăn do tính chất phức tạp của vấn đề.

Tuy nhiên, theo ông, Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ thông qua các kênh hiện có.



