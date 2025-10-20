Báo Trung Quốc ủng hộ tuyển Việt Nam, yêu cầu FIFA phạt nặng Malaysia: “Đó là gian lận trắng trợn”

Vụ việc LĐBĐ Malaysia bị FIFA xử phạt thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Bởi theo văn bản từ FIFA, đội tuyển đã sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 (bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano).

Trong bài viết mới được đăng tải, trang Baidu (Trung Quốc) bày tỏ sự ủng hộ với tuyển Việt Nam – đội trực tiếp chịu thiệt thòi khi phải đối đầu với cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia:

“Chiến thắng của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đã là chuyện của quá khứ, nhưng giờ đây tình hình đột nhiên thay đổi. Một thông báo của FIFA xác nhận LĐBĐ Malaysia đã sử dụng những cầu thủ nhập tịch trái phép.

Đó không phải là bóng đá; đó là gian lận trắng trợn. Kết quả của trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến vòng loại, bảng xếp hạng, và thậm chí cả bảng đấu cho các giải đấu tiếp theo. Nếu tuyển Việt Nam yêu cầu xử thua Malaysia, đó là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng”.

João Vitor Brandão Figueiredo là 1 trong 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA treo giò 12 tháng

Đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua?

Baidu bình luận thêm về vụ việc: “Đây là vấn đề về luật lệ và công bằng. Bóng đá là một bài kiểm tra năng lực cầu thủ, nhưng tiền đề là mọi người đều phải xuất phát từ cùng một vạch xuất phát.

Việc nhập tịch cầu thủ không phải là bất hợp pháp và được áp dụng trên toàn thế giới. Miễn là làm đúng luật. Nhưng vấn đề nằm ở chữ "đúng luật". Một số tuyển thủ Malaysia lần này hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu nhập tịch do FIFA quy định. Lý lịch, số năm cư trú và quan hệ huyết thống của họ đều không đạt yêu cầu, nhưng họ vẫn vào đội tuyển quốc gia, thi đấu và ghi bàn.

Chuyện này giống như ai đó lén lút mang tài liệu vào phòng thi và đạt điểm tuyệt đối. Bạn nghĩ các sinh viên khác có đồng tình không?

Cả 7 tuyển thủ Malaysia bị xác định thi đấu trái phép đều đã ra sân thi đấu trong trận thắng 4-0 Việt Nam

FIFA không phải là một tổ chức dễ bị bắt nạt. Trong vài năm qua, họ ngày càng nghiêm ngặt trong việc giám sát các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là những người tham gia vào các hoạt động "nhập tịch nhanh”.

Các liên đoàn như Qatar và UAE đã bị trừng phạt vì những vấn đề tương tự. Việc LĐBĐ Malaysia bị trừng phạt lần này cho thấy cơ chế quản lý vẫn đang hoạt động.

Nhưng vấn đề là một hình phạt cụ thể, liệu kết quả trận đấu có thể bị đảo ngược? Đây mới là thách thức thực sự. Điều lệ của FIFA có những điều khoản liên quan. Nếu một đội đăng ký cầu thủ trái luật và cầu thủ đó tham gia trận đấu, họ có thể bị xử thua. Nhưng trên thực tế, tình huống này cực kỳ hiếm.

Vấn đề càng thêm phức tạp khi không chỉ Việt Nam mà các đội khác từng đấu với Malaysia cũng có thể đặt câu hỏi. Nếu đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0, liệu nó có gây ra một phản ứng dây chuyền không?

Tinh thần fair-play là cốt lõi. Nếu hôm nay đội tuyển Malaysia được bỏ qua, ngày mai sẽ có thêm nhiều đội khác sẵn sàng vi phạm luật lệ. Nỗi sợ lớn nhất trong bóng đá là nếu kẽ hở được mở ra, sẽ có các đội bỏ qua luật lệ và tìm đường tắt.

Luật lệ không phải chỉ để cho có; ai vượt quá giới hạn đều phải trả giá. Với bóng đá Malaysia, vụ việc lần này không chỉ có thể khiến ĐTQG bị xử thua; nó còn khiến LĐBĐ Malaysia tổn hại uy tín".