Báo Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam đá đơn giản mà hiệu quả ngoài sức tưởng tượng”

Tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng rất mạnh với truyền thông Trung Quốc dù đã chính thức bị loại tại ASIAD.

“30 cú sút, chỉ 1 bàn thắng? Đội tuyển bóng đá nữ đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam trong suốt 120 phút, hoàn toàn dựa vào những nỗ lực cá nhân của Wang Shuang” - đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang 163 (Trung Quốc) đăng tải để nói về trận tứ kết ASIAD giữa tuyển Trung Quốc gặp tuyển nữ Việt Nam.

Bài viết này đã dành lời khen cho tuyển nữ Việt Nam, cho rằng đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã áp dụng chiến thuật rất đơn giản nhưng lại mang tới hiệu quả tối đa.

“Tổng số cú dứt điểm: Trung Quốc có 30 cú sút, trong khi Việt Nam chỉ có 4. Số cú sút trúng đích: Trung Quốc có 11 cú sút, trong khi Việt Nam chỉ có 1. Tỷ lệ kiểm soát bóng: Trung Quốc 61%, Việt Nam 39%. Số quả phạt góc: Trung Quốc 17, Việt Nam chỉ 1.

Nhưng sau 120 phút thi đấu căng thẳng, Trung Quốc chỉ ghi được một bàn thắng. Chiến thuật phòng ngự của Việt Nam trong suốt trận đấu đơn giản nhưng lại hiệu quả hơn nhiều so với tưởng tượng: tất cả các cầu thủ lùi về khu vực cấm địa, che chắn khung thành và chờ cơ hội phản công”.

Trang 163 dành lời khen cho chiến thuật đơn giản mà hiệu quả của tuyển nữ Việt Nam.

Trang 163 cũng cho rằng việc dứt điểm nhiều nhưng không ghi bàn trong suốt 2 hiệp chính và hiệp phụ đầu tiên, đã phản ánh hạn chế của tuyển nữ Trung Quốc chứ hoàn toàn không phải do yếu tố may rủi.

“Đội tuyển Trung Quốc đã liên tục tấn công, gây sức ép không ngừng trong suốt hai giờ đồng hồ. Bóng liên tục được chuyền qua lại trong khu vực cấm địa, nhưng họ không thể đưa bóng vào lưới.

Tình huống này hoàn toàn không phải do vận rủi; trên thực tế, nó cho thấy một vấn đề nghiêm trọng với toàn bộ hệ thống tấn công. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Milicic chỉ dùng hai từ để miêu tả trận đấu: thất vọng.

HLV Milicic thẳng thắn đặt ra một vấn đề mang tính cốt lỗi, đó là có bao nhiêu cầu thủ trong số này (tuyển Trung Quốc) đã ghi bàn ở các giải đấu cấp CLB của họ…

Tại các CLB, những tiền đạo ngoại thường nắm vai trò chủ lực, trong khi hầu hết các tiền đạo địa phương chỉ đảm nhận vai trò tiền vệ, hỗ trợ, chạy tạo khoảng trống, rất ít cơ cơ hội thực sự luyện tập dứt điểm.

Khi bước vào sân đấu quốc tế và đối mặt với tình huống phòng ngự dày đặc, nơi toàn bộ đội tuyển Việt Nam lùi về phòng thủ, và có người đang rất cần ghi bàn, các cầu thủ đơn giản là không có phản xạ tương ứng để hỗ trợ họ”.

Tuyển nữ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước tuyển nữ Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, trang 163 tiếp tục nói về dấu ấn chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam:

“Đội tuyển Việt Nam không cần đến những chiến thuật phức tạp. Chỉ cần giữ vững vị trí trong khu vực cấm địa, kiểm soát bóng trước và cản phá bóng sau là họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn đội tuyển Trung Quốc. Không thể phá vỡ thế bế tắc trong 90 phút, họ chỉ giành được chiến thắng trong hiệp phụ nhờ màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Wang Shuang”.

Đây chính xác là vấn đề cốt lõi: không phải các cầu thủ trên sân không sẵn sàng cống hiến hết mình, mà là chiến thuật hiện tại quá dễ bị đối thủ đoán trước và bắt bài. Đội tuyển Việt Nam đã nắm bắt được cách tiếp cận này, bố trí đội hình tốt và chờ đợi những quả tạt bóng. Họ thực hiện 30 quả tạt bóng, nhưng không một quả nào dẫn đến bàn thắng”.

Trang 163 bày tỏ mối lo cho tuyển nữ Trung Quốc khi phải gặp Triều Tiên ở bán kết.

Trang 163 cũng cho rằng, tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu Triều Tiên ở bán kết.

“Lối chơi của đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên hoàn toàn trái ngược với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam áp dụng chiến thuật lùi sâu phòng ngự, trong khi đội tuyển Triều Tiên thực hiện chiến lược dâng cao tấn công đồng đội…

Những vấn đề mà đội tuyển Trung Quốc bộc lộ trong trận đấu với Việt Nam sẽ càng trầm trọng hơn gấp mười lần khi họ đối đầu với Triều Tiên.

Việt Nam chỉ đơn giản là phòng ngự chặt chẽ trong khu vực cấm địa, chờ bạn tấn công. Ngược lại, Triều Tiên sẽ nhanh chóng tiến vào giữa sân để cướp bóng, và một khi giành được bóng, họ có thể xâm nhập khu vực cấm địa của bạn chỉ với ba đường chuyền.

Nếu đội tuyển Trung Quốc tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công tĩnh và tạt bóng dài như trận đấu với Việt Nam, họ thậm chí có thể không đưa được bóng vào khu vực cấm địa khi đối mặt với lối chơi pressing tầm cao của Triều Tiên”.