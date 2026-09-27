Rộ tin tuyển Việt Nam kháng cáo sau “địa chấn” trước tuyển Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc loan tin rằng tuyển Việt Nam muốn kháng cáo sau trận thua Trung Quốc ở ASIAD.

“Việc đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc tiến vào vòng tiếp theo đã gặp phải những trở ngại, với việc kháng cáo của Việt Nam có khả năng gây ra tranh cãi về việc đảo ngược quyết định” – đây là tiêu đề bài viết rất đáng chú ý vừa được trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải vào sáng nay (27/9).

Theo Sohu, tuyển Trung Quốc có nguy cơ bị loại dù vừa thắng tuyển Việt Nam 1-0 trong hiệp phụ ở tứ kết ASIAD 2026.

“Tại Đại hội thể thao châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Việt Nam để tiến vào bán kết. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi giành quyền vào bán kết, đội tuyển Trung Quốc đã đối mặt với nguy cơ bị loại. Đội tuyển Việt Nam đang cân nhắc kháng cáo lên ban tổ chức, hy vọng lật ngược tỷ số và được tuyên bố thắng 3-0.

Vụ tranh cãi bắt nguồn từ việc thay người của đội tuyển nữ Trung Quốc ngay đầu hiệp phụ, khi Sun Fangxin vào sân thay Yuan Cong. Phút thứ 96, Sun Fangxin tung ra cú đánh đầu nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi Wang Shuang ghi bàn giúp Trung Quốc dẫn trước, trọng tài nhận ra rằng Sun Fangxin đã không xin thay người theo quy định, và trọng tài thứ tư lập tức báo cáo sự việc. Lúc này, hiệp phụ đã bước sang phút thứ 23, và trọng tài rút thẻ vàng cho Sun Fangxin.

Sai sót trong quy trình thay người này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Nhiều người cho rằng một sai lầm cơ bản như vậy trong một trận đấu loại trực tiếp quan trọng là không thể chấp nhận được” – Sohu viết.

Tình huống sai sót khi thay người của tuyển Trung Quốc.

Mặc dù đề cập tới sai sót của đội nhà và kịch bản tuyển Việt Nam sẽ kháng cáo, nhưng Sohu vẫn hy vọng rằng đội nhà đã “may mắn” khi các trọng tài đã phát hiện ra sai sót và xử lý kịp thời.

“Một số cư dân mạng bình luận rằng nếu tuyển Việt Nam chính thức kháng cáo, tuyển Trung Quốc rất có thể sẽ bị xử thua 0-3; trong khi những người khác lại thở phào nhẹ nhõm vì bàn thắng không bị hủy bỏ. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng ban huấn luyện đã mắc sai lầm rõ ràng, và việc xử lý nghiêm khắc theo luật có thể lật ngược kết quả.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng tin rằng thật may mắn khi trọng tài nhận ra và xử phạt kịp thời, nhờ đó giải quyết vấn đề ngay tại chỗ và khiến việc thay đổi kết quả thêm nữa trở nên khó xảy ra”.

Trang Sohu còn cho rằng ngay cả trong trường hợp phía Việt Nam thực sự kháng cáo, kết quả trận đấu cũng rất khó bị thay đổi.

“Từ góc độ kháng cáo, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có quyền nộp các tài liệu liên quan cho ban kỷ luật của giải đấu để xem xét. Cần lưu ý rằng Sun Fangxin đã có tên trong danh sách dự bị trước trận đấu; việc cô không nộp đơn xin thay người đúng thời hạn chỉ là một sai sót về thủ tục và không cấu thành hành vi sử dụng cầu thủ không có tên trong danh sách.

Do đó, khả năng kháng cáo thành công và thay đổi kết quả trận đấu của Việt Nam là cực kỳ nhỏ. Ngay cả khi kháng cáo, kết quả có khả năng nhất là cảnh cáo kỷ luật hoặc phạt tiền đối với ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc, mà không ảnh hưởng đến tỷ số chung cuộc 1-0”.

Thực tế, khả năng tuyển Việt Nam kháng cáo là không cao.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, VFF và HLV trưởng Hoàng Văn Phúc hoàn toàn không đề cập tới kịch bản kháng cáo sau trận đấu và thực tế thì khả năng phía Việt Nam kháng cáo là không cao. Bản thân vị thuyền trưởng bên phía Việt Nam vẫn rất hài lòng và tự hào dù thất bại.

“Sau hai trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu ba cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng tuyển nữ Việt Nam có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận Tứ kết. Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng động viên 300 triệu đồng cho toàn đội.