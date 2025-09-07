Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc thi đấu như điên ở giải châu Á!”

Ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ thắng sát nút 2-1 trước Timor Leste. Tuy nhiên, đến lượt trận thứ hai, đội quân của HLV Antonio Puche đã thắng đậm Quần đảo Bắc Mariana 10-0, trong đó có tới 9 bàn ở hiệp hai. Chiến thắng đậm này mở toang cơ hội để U23 Trung Quốc tiến vào VCK do họ đang rất lợi về hiệu số bàn thắng bại.

Sau trận đấu, trang 163 của Trung Quốc đăng bài viết có tiêu đề: “Chiến thắng 10-0, U23 Trung Quốc thi đấu như điên! Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm”. Bài viết này ngỡ ngàng trước việc đội nhà đã chơi bế tắc ở hiệp 1 nhưng lại “nổi điên” với 9 bàn thắng trong hiệp hai.

“Chỉ dẫn trước 1 bàn trong hiệp một, Vương Vũ Đông vào sân thay người trong hiệp hai và U23 Trung Quốc đã ghi liên tiếp 9 bàn thắng. Đội tuyển U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng 10-0 trước sự chứng kiến của 30.982 khán giả!

Trước hàng phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ U23 Trung Quốc dường như rơi vào thế bế tắc trong suốt hiệp 1. Nhìn thấy trận đấu đã bước sang phút thứ 44 mà vẫn chưa thể chọc thủng lưới đội bóng yếu Quần đảo Bắc Mariana, Vương Vũ Đông ngồi trên ghế dự bị theo dõi trận đấu đã vô cùng kinh ngạc!

U23 Trung Quốc đã tung ra 21 cú sút trong hiệp một, nhưng chỉ có 7 cú trúng đích. Thật sự rất khó để ghi bàn!

Sang hiệp hai, Vương Vũ Đông vào sân. U23 Trung Quốc thi đấu lột xác, tạo ra tới 9 bàn thắng. Trong đó, bản thân Vương Vũ Đông cũng đã ghi một bàn thắng mang đẳng cấp thế giới”.

U23 Trung Quốc thắng 10-0 trong đó có 9 bàn ở hiệp 2.

Trong phần tiếp theo, trang 163 cho rằng đáng lẽ đội chủ nhà cần phải ghi nhiều hơn con số 11 bàn thắng.

“Theo thống kê sau trận đấu, U23 Trung Quốc đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng là 83%-17%, 53-1 cú sút, 23-0 cú sút trúng đích và 144-8 pha tấn công!

Trên thực tế, có rất nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu, nhưng khả năng nắm bắt cơ hội trước khung thành vẫn chưa thực sự tốt”.

Sau khi Vương Vũ Đông vào sân thay người, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Một số cổ động viên cho rằng: Mấy trận gần đây không có đội hình U23 nào mạnh nhất, hóa ra chỉ có Vương Vũ Đông là mạnh nhất!”.

Vương Vũ Đông chói sáng với việc góp phần tạo ra 7 bàn thắng.

Trang 163 cũng đăng một bài viết khác nói về trận đấu này. Bài viết cho rằng Vương Vũ Đông đã góp phần tạo ra 7 bàn thắng (cú hat-trick và cả kiến tạo). Màn trình diễn này cho thấy Vương Vũ Đông quá khác biệt so với phần còn lại của U23 Trung Quốc và cầu thủ này nên nhanh chóng sang châu Âu du học để phát triển sự nghiệp.