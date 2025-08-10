Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam”

“Liệu tuyển Trung Quốc có e sợ? Họ chỉ tìm những đội hạng ba châu Á cho các trận giao hữu, liệu họ có sợ hãi trước sự cạnh tranh khốc liệt?” – đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang Sohu đăng tải, nhằm chỉ trích tuyển Trung Quốc sau “tin đồn” sẽ đá giao hữu với tuyển Việt Nam.

Sohu cho rằng LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã quyết định tổ chức một trận giao hữu giữa đội nhà gặp tuyển Việt Nam vào tháng 11. Tuy nhiên, theo Sohu quyết định này xuất phát từ việc tuyển Trung Quốc không thể tìm những đội mạnh hơn, đồng thời vì tuyển Trung Quốc sợ thất bại.

Sohu bình luận: “Sau một thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, tuyển Trung Quốc cuối cùng đã chốt được đối thủ cho trận giao hữu tiếp theo. Tuy nhiên, lựa chọn không phải là Uzbekistan như công chúng kỳ vọng, mà là đội tuyển Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định tổ chức trận đấu vào tháng 11.

Quyết định này phần nào phản ánh rằng sau một loạt thất bại đau đớn, tuyển Trung Quốc đã phải vật lộn để thoát khỏi vòng luẩn quẩn phải thi đấu với các đội hạng dưới.

Không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể trong thập kỷ qua. Chiến thắng trước tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 đã mang lại cho tuyển Việt Nam sự ấn tượng của người ham mộ trong nước và được công nhận là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, sức mạnh của tuyển Việt Nam đã giảm đi đáng kể từ khi ông HLV Park Hang-seo rời đi.

Khách quan mà nói, trình độ thi đấu hiện tại của tuyển Việt Nam chỉ ở khoảng giữa hạng ba và hạng tư tại châu Á. Đây là lý do tại sao tuyển Trung Quốc sau thời gian dài nghỉ ngơi, lại chọn tuyển Việt Nam để đá giao hữu.

So với đội tuyển Uzbekistan được đồn đoán trước đó, khoảng cách về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam là rất rõ ràng. Đối với đội tuyển Trung Quốc, vốn đang rất cần cải thiện khả năng cạnh tranh, những trận đấu giao hữu tầm thấp này có thể giúp họ kiếm được một số điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng hiệu quả huấn luyện thực sự của chúng vẫn còn là dấu hỏi. Nhìn vào bóng đá châu Á, dù là ở Tây Á, Trung Á hay Đông Nam Á, có rất nhiều đối thủ mạnh và có chiến thuật rõ ràng để làm đối thủ khởi động, nhưng tuyển Trung Quốc không thể mời họ.

Cuối cùng, lý do cho điều này có thể là do nỗi sợ thất bại. Trong những năm gần đây, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ thất bại bất ngờ trước Palestine và Syria ở Tây Á, Tajikistan ở Trung Á và Malaysia ở Đông Nam Á. Do đó, việc chọn Việt Nam, với thành tích vượt trội trong lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp, chắc chắn sẽ giảm thiểu khả năng thua cuộc trong các trận giao hữu”.

Trong phần tiếp theo, trang Sohu tiếp tục chỉ trích tuyển Trung Quốc, đồng thời cho rằng vị thế, khả năng cạnh tranh của tuyển Trung Quốc đang ngày càng giảm sút.

“Kể từ khi tuyển Trung Quốc phải chịu những thất bại nặng nề trước Xứ Wales và Cộng hòa Séc dưới thời HLV Lippi, các "đội mạnh" đã dần biến mất khỏi danh sách tập luyện của đội tuyển quốc gia. Trớ trêu thay, LĐBĐ Trung Quốc đã công khai cam kết rằng để bóng đá Trung Quốc tiến bộ, họ phải dũng cảm thách thức các đối thủ mạnh để có được giá trị huấn luyện cao hơn.

Tuy nhiên, sau những thất bại thảm hại, tuyển Trung Quốc ngày càng chọn các đội yếu hơn. Hiện tượng này cho thấy đội tuyển Trung Quốc rõ ràng đang bị các đội mạnh đe dọa. Nếu không, LĐBĐ Trung Quốc đã không hoàn toàn từ bỏ chiến lược "thách thức những đội mạnh nhất" mà họ đã đề xuất trước đó.

Bằng cách tập trung vào các đội yếu hơn trong các trận đấu khởi động, đội tuyển Trung Quốc đã đạt được những cải thiện rõ rệt nào? Sự phối hợp kỹ thuật và chiến thuật của đội có được cải thiện trong những năm gần đây không? Vị thế quốc tế của đội có được nâng cao không? Có lẽ tất cả đều đã biết câu trả lời”.

Trước Sohu thì một số trang báo tại Trung Quốc và cả Hàn Quốc đều đăng tải thông tin rằng tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ đá giao hữu gặp tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đây sẽ là trận đầu tiên của HLV mới bên phía Trung Quốc dưới vai trò tạm quyền. Tuy nhiên, cho đến nay cả LĐBĐ Trung Quốc hay VFF đều chưa hề xác nhận thông tin này.