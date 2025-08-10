Tuyển Việt Nam sẽ trút “mưa bàn thắng” vào lưới đối thủ, đoạt vé đi tiếp với chỉ số ấn tượng?

Tuyển trẻ U20 nữ Việt Nam vẫn đang trình diễn phong độ ấn tượng ở Vòng loại U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama dễ dàng thắng đậm Singapore 5-0 sau đó hạ Hồng Kông (Trung Quốc) 6-0.

Hiện U20 nữ Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +11 trong khi đội xếp nhì là Hồng Kông mới chỉ có 3 điểm.

Ở lượt trận thứ ba diễn ra lúc 19h00 hôm nay (10/8), U20 nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội xếp thứ ba là Kyrgyzstan (đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0). Chỉ cần hoà là U20 nữ Việt Nam sẽ chắc chắn đoạt vé tiến vào VCK.

Tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, các đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng đội chủ nhà Thái Lan tạo thành top 12 đội tham dự VCK. Do vậy, mục tiêu của U20 nữ Việt Nam chắc chắn là phải bảo toàn ngôi đầu bảng. U20 nữ Việt Nam chí ít cần giành một trận hoà trước Kyrgyzstan nhưng toàn đội có thể làm nhiều hơn thế, đó là chiến thắng, thậm chí thắng với tỷ số cách biệt.

U20 nữ Việt Nam đang tỏ ra quá mạnh ở bảng B.

Khác hẳn với U20 nữ Việt Nam thì U20 nữ Kyrgyzstan vừa thi đấu không mấy ấn tượng. Họ thậm chí để thua Hồng Kông 1-2 ở lượt mở màn. Sau đó, đội bóng từ Trung Á phải rất vất vả mới có thể vượt qua Singapore 1-0.

Với bóng đá nữ, Kyrgyzstan vốn là đội có trình độ khiêm tốn ở châu Á. ĐTQG của họ hiện cũng chỉ đứng hạng 139 thế giới, kém tuyển Việt Nam tới hơn 100 bậc.

Giống như các “đàn chị” thì lứa U20 nữ Kyrgyzstan tuy có thể hình khá tốt nhưng họ lại kém ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Ngược lại, U20 nữ Việt Nam lại có hàng công cực mạnh.

Hai trận vừa qua, U20 nữ Việt Nam cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng và đặc biệt là nhiều nhân tố có khả năng ghi bàn. Trong trận gặp Hồng Kông, có tới 5 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn. Với trận gặp Singapore, con số cũng là tương tự.

Đáng lưu ý, U20 nữ Việt Nam chính là đội thuộc khu vực Đông Nam Á có thành tích ấn tượng nhất, cũng là đội duy nhất giành điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận ở vòng loại U20 nữ châu Á 2026 (ngoại trừ Thái Lan không đá vòng loại).

Nhìn chung, U20 nữ Việt Nam đang vượt trội về mọi mặt trước Kyrgyzstan. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ giành thêm một chiến thắng đậm, chính thức tiến vào VCK giải châu lục với một chỉ số đầy ấn tượng.



